ליברמן חושף את הרשימה הסופית של ישראל ביתנו  

ליברמן ( מרים אלסטר/פלאש90 )

יומיים לפני סגירת הרשימות, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן חשף הערב (ראשון) את הרשימה הסופית של מפלגתו לכנסת ה-26. הרשימה של ליברמן כוללת שני מועמדים סרוגים: רפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן ואיש הליכוד, שובץ במקום השני, בעוד שדן אילוז, שעבר מהליכוד לישראל ביתנו, נמצא רק במקום העשירי שלא נחשב כריאלי באופן וודאי.

כך נראית הרשימה הסופית: אביגדור ליברמן רפי בן שטרית טליה לנקרי עודד פורר יוליה מלינובסקי שרון שרעבי חמד עמאר יבגני סובה אלווירה קויחלמן דן אילוז לילי בן עמי יעל בנבנישתי דוד אזולאי לימור מגן-תלם ישראל בן שטרית שרון רופא אופיר מור דקל מיכאלה לוין-שמיר אוליביה רפוביץ' יעקב (ינקי) מוזס עמי קור מאיה פלומבוים אדי מורדכייב מיכל אורון עזאני סתן בויאנג'ו מצא

רשימת ישראל ביתנו ( צילום: דוברות )

במהלך אירוע החשיפה התברר כי ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, לא נכלל בין המועמדים לכנסת. המהלך עורר תמהון רב במערכת הפוליטית, שכן ברודני מונה רק לאחרונה על ידי ליברמן, לתפקיד ראש מטה הציונות הדתית ב'ישראל ביתנו'. המינוי נתפס בשעתו כצעד אסטרטגי מרכזי של ליברמן לפנייה לקהל הדתי-לאומי והממלכתי. למרות הציפיות כי ברודני ישובץ במקום ריאלי כנציג הסרוגים במפלגה, שמו נעדר כליל ממהלך הצגת המועמדים.