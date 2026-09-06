דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

תא"ל אפי דפרין ( דובר צה"ל )

דובר צה"ל פנה הערב (ראשון) בהודעה לתושבי קו העימות ואצבע הגליל, והודיע כי במהלך השעה הקרובה יבצע חיל האוויר שורת תקיפות יזומות במרחב דרום לבנון. על פי הודעת הצבא, בעקבות הפעילות המבצעית הנרחבת בגזרה הצפונית, הדי פיצוצים חזקים צפויים להישמע באזורים נרחבים בצפון, ובהם מרחב עמק החולה, רכס רמים ויתכן אף ביישובי צפון רמת הגולן.

בצה"ל מבקשים להרגיע את הציבור ומבהירים כי הקולות שישמעו במרחב הם תוצאה של פעילות מתוכננת של כוחותינו, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני שתרחש בשטח ישראל. התושבים מתבקשים להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף והרשויות המקומיות.