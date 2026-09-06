רגע היסטורי? מפלגת הימין הגרמנית בהישג חסר תקדים

ה-AFD, מפלגה האלטרנטיבה לגרמניה, אשר סוחפת אחריה בשנים האחרונות עוד עוד אנשים אל הימין המדיני-חברתי בגרמניה, זכתה הערב להישג שקשה שלא להתייחס אליו כמבשר לעתידה של גרמניה בבחירות הבאות.

המפלגה זכתה לראשונה בבחירות אזוריות, ותעמוד בראש סקסוניה-אנהלט במזרח גרמניה. ולראשונה אי פעם, יעמדו חבריי המפלגה בתפקידי המפתח של שלטון מקומי-אזורי תחת הרשות הפדרלית.

לאחר מלחמת העולם השנייה, אימצה גרמניה שיטת שלטון מבוזרת, במאמץ למנוע עליה נוספת של דיקטטור במדינה. גרמניה מחולקת אל שתי רמות שלטוניות, אזוריות ופדרליות, בדומה אל ארה"ב.

גרמניה מחולקת אל 16 'מדינות', אשר לכל אחת מהן פרלמנט אזורי ומנגנוני שלטון אזוריים ופנימיים נפרדים מהממשלה הלאומית היושבת בברלין תחת הקנצלר. מדינת סקסוניה-אנהלט בחרה ברוב גדול במועמדי ה-AFD אל מנגנוני השלטון האזוריים, כך על פי המדגמים העדכניים ביותר.

זו היא הפעם הראשונה מאז הקמתה שזוכה המפלגה למעמד כוח משמעותי שכזה, זו גם הפעם הראשונה שבה מפלגת ימין מובהקת זוכה בשלטון מחוזי שכזה מאז מלחמת העולם השנייה.