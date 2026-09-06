48 שעות לסגירת הרשימות: איילת שקד בהחלטה דרמטית

איילת שקד ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

48 שעות לפני סגירת הרשימות לכנסת ה-26: שרת המשפטים והפנים לשעבר, איילת שקד, קיבלה החלטה דרמטית והודיעה כי לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובות. ההכרזה של שקד מגיעה לאחר יממה מורטת עצבים של מגעים קדחתניים ושיחות מרתוניות מאחורי הקלעים, בעיקר מול יו"ר כחול לבן בני גנץ. שקד בחנה בימים האחרונים שורת אפשרויות לחזרה לקדמת הבמה הפוליטית, לרבות שילובה במקום בכיר ברשימתו של גנץ, אך בסופו של דבר הוחלט שלא להוציא את המהלך אל הפועל.

במהלך השבועות האחרונים נבדקו מספר פלטפורמות עבור שקד, שחיפשה דרך לשוב לחיים הציבוריים ולהנהיג את הימין הממלכתי-ליברלי. בין היתר עלו אפשרויות לחיבורים עם גורמים שונים במרכז-ימין, אך הדרך נחסמה בעקבות קשיים פוליטיים, התנגדויות פנימיות במפלגות השונות וחששות לגבי יציבות הסיעות ביום שאחרי הבחירות.

עוד באותו נושא אחרי פיצוץ המגעים: המתקפה החריפה נגד גנץ חדשות סרוגים

על פי הדיווח של מיכאל שמש, שקד אינה מתכוונת לפרוש כליל מהחיים הציבוריים ואינה מוותרת על חזרה עתידית למערכת. בסביבתה מעריכים כי צעדה הבא יהיה התפקדות רשמית לשורות תנועת הליכוד, מתוך כוונה להתחיל לצבור פז"ם חברות כנדרש בתקנון המפלגה לקראת הפריימריז הבאים. עם זאת, שקד מודעת היטב לאתגרים הפוליטיים הצפויים לה בדרך זו, ומבינה כי יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, לא ימהר להעניק לה קיצור פז"ם – ודאי על רקע משקעי העבר וחשבונו הפוליטי הארוך עמה.

החלטתה של שקד לפרוש מהמרוץ הנוכחי חותמת את אחת הסאגות המדוברות ביותר של מערכת הבחירות הנוכחית, ומותירה את הגוש הליברלי והימין המתון ללא אחת הדמויות הבולטות והמשפיעות ביותר בשנים האחרונות.