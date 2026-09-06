חשש בימין מהפסד בבחירות: "יש לנו שתי בעיות גדולות"

ארכיון ( צילום: אבי רוקח, פלאש 90 )

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, מזהירה מפני תרחיש שבו פיצול במחנה הימין יוביל לעליית ממשלת שמאל הנשענת על המפלגות הערביות. בראיון שהעניקה ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', קראה השרה לאיחוד שורות במחנה כדי למנוע אובדן מנדטים. "רוב מוצק של העם נמצא בימין, זה מוכח בסקרים רבים", פתחה השרה סטרוק את דבריה. "ובכל זאת, יש חשש גדול שהימין יפסיד בבחירות בגלל שתי בעיות עיקריות: שאננות גדולה בימין וריבוי מפלגות קטנות".

לדברי חברת הקבינט, הריצה הנפרדת של מפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה מהווה סכנה ממשית להמשך שלטון הימין. "זה עלול, חס וחלילה, להוביל לזריקת קולות רבים של הימין", הבהירה.

סטרוק הדגישה כי המפתח למניעת המהפך הפוליטי טמון בחיבורים מוקדמים ובאחריות ציבורית של ראשי המפלגות. "הדבר הנכון לעשות הוא לוודא שכל המפלגות ירוצו יחד, רק שלא תקום ממשלת שמאל בתמיכת התנועה האסלאמית", סיכמה והזהירה: "מי שלא מבין את גודל הסכנה של מצב כזה – לא מבין איפה הוא חי".