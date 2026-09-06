ברוך דיין האמת. הלכה לעולמה הרבנית רבקה שפירא ז"ל, ממקימות מדרשת "שובה" שבעפרה, ואמם של הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, והרב יצחק שפירא, מחבר "תורת המלך". בת 91 הייתה בפטירתה.

הרבנית רבקה שפירא גדלה בעפולה, ובהמשך עברה לירושלים לצורך לימודיה באוניברסיטה העברית. לאחר נישואיה לרב משה שפירא זצ"ל, עסקה בחינוך ולימדה באולפנת כפר פינס ובמכון "אורה".

בהמשך הקימה יחד עם בעלה את מדרשת "שובה" שבעפרה, שבה הייתה למורת דרך עבור דורות של תלמידות.

במדרשת שובה ספדו לה: "בלב נשבר אנו מבכים את פטירתה של מורתנו הגדולה והאהובה רבקה שפירא... לימדה תורת חן וחסד" והוסיפו: "איכה היא עולם בלי ירח?"

רבקה שפירא הייתה בתם של יפה ור' חיים שנור ז"ל. היא הותירה אחריה את משפחתה, ובהם בניה הרב יהושע שפירא והרב יצחק שפירא.

הלוויה תצא הערב בשעה 22:00 בעפרה.