תרמית מזעזעת: סינים מתחזים לניצולי שואה

עשרות אזרחים סינים שהיגרו בשנים האחרונות לגרמניה, נתפסו מתחזים ליהודים ניצולי שואה במטרה להשיג כספים והטבות על חשבון משלם המיסים הגרמני, הגילוי המרעיש גורם לזעם רב במדינה.

על פי הודעת המשטרה הגרמנית, נפתחה חקירה אל תוך מעל ל-30 מקרים של התחזות ליהודים ניצולי שורה בגרמניה, כולם על ידי מהגרים סיניים שעברו למדינה בשנים האחרונות.

המהגרים, ברובם סיניים וממדינות נוספות במזרח, התחזו לצאצאי ניצולי שואה אשר נאלצו להגר ולברוח מאימת הכיבוש הנאצי ונחשבו לנרדפים תחת החוק הגרמני, ועל כן מגיע להם מסלול מואץ בקבלת דרכון והטבות מהמדינה.

המשטרה טוענת בנוסף כי איתרו דפוס פעולה עקבי, שמצביע לדבריהם על האפשרות כי מדובר בתופעה רחבה בהרבה מהמקרים הנחקרים כעת, והודיעו כי תידרש סריקה מקיפה של רשומות ניצולי השואה.