הרמטכ"ל בבוחן הפתע: "מי שינסה לפגוע בישראל - ישלם מחיר מיידי וכבד"

הרמטכ"ל בבוחן הפתע ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (ראשון) במרכז לאימונים ביבשה במסגרת בוחן הרמטכ"ל במתכונת פתע "עלות השחר 2.0", יחד עם ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תא"ל יניב בארוט, מפקד אוגדה 98, תא"ל מני ליברטי, מפקד אוגדת עזה (143), תא"ל לירון בטיטו ומפקדים נוספים.

"התרגיל היום מהווה צעד נוסף ביישום לקחי ה-7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה" אמר זמיר. "אנחנו בוחנים את מוכנות הכוחות ודורשים לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר, בכל הרמות - מהחייל בעמדה ובמוצב, דרך החמ"לים והמפקדות ועד המטכ"ל; מהחייל בשטח ועד הרמטכ"ל. אנחנו משנים, מתקנים ומחזקים את כל מה שנדרש כדי להיות ערוכים טוב יותר לכל תרחיש". "הבוחן היום הוא גם מסר לאויבינו: צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל, וערוך לפעול מהר ולתקוף בעוצמה כל מי שינסה לפגוע בנו" הוסיף. "האמירה שלנו ברורה - מי שינסה לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה - יפגוש צה"ל נחוש, ערוך ודרוך, וישלם על כך מחיר מיידי וכבד מאוד".

כאמור, צה"ל פתח לפנות בוקר בתרגיל מטכ"לי רחב היקף המדמה התפרצות פתאומית של אירועים ביטחוניים במספר זירות במקביל. הבוחן, המכונה "עלות השחר 2.0", נשמר עד לרגע הפעלתו במעגל מצומצם במיוחד של אנשים בודדים. המידור נועד לאפשר לצמרת הצבא לבחון את הכוננות בזמן אמת – כאשר אפילו דרג האלופים אינו נערך מראש לתרחיש.

עם פתיחת התרגיל הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים. במקביל נבחנת הקפצתם של כלל כוחות העתודה והכוננות, ובמסגרת הבוחן אף יתורגל גדוד שיוקפץ באופן מוסק ויפעל במרכז לאימונים ביבשה.

הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

במוקד התרגיל עומד תרחיש של אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. המבחן נועד לבדוק כיצד מגיבים הדרגים השונים בצה"ל להפתעה – החל מקבלת ההתרעה והפעלת הכוחות ועד לתהליכי קבלת ההחלטות במפקדות ובמטכ"ל. הרמטכ"ל עצמו עקב אחר ניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח, בעוד קציני מבקר צה"ל בסדיר ובמילואים פעלו ביחידות ובמפקדות ובחנו את רמת הכשירות והמוכנות שלהן.

בצה"ל הדגישו כי במסגרת הבוחן מיושמים גם לקחים שנצברו מהלחימה בזירות השונות ומאירועי 7 באוקטובר. התרגיל נערך כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומתוכנית האימונים של אגף המבצעים לשנת 2026.