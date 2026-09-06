אירוע ירי בירושלים: גבר נפצע קשה במהלך ניסיון שוד 

דיווח ראשוני: גבר כבן 30 נורה הערב (ראשון) באירוע שהתרחש ברחוב כנפי נשרים בשכונת גבעת שאול שבירושלים, ונפצע באורח קשה. מהמשטרה נמסר כי כוחות משטרה בדרך למקום.

מחקירה ראשונית של האירוע עולה חשד כי מדובר בניסיון שוד, במהלכו החשוד נורה על ידי אחד המעורבים. במשטרה ציינו כי מדובר באירוע פלילי, כשהנסיבות נחקרות.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שערי צדק, כשמצבו קשה והוא סובל מפציעה חודרת.

מתנדב 'צוות הצלה' שלומי פרידמן סיפר כי "כשהגעתי למקום ראיתי גבר כבן 30 הסובל מחבלה חודרת בפלג גופו העליון לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בעיר".