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עזיבה נוספת בישראל ביתנו: "אמשיך בשליחות שמלווה אותי כל חיי"

בתיה כהנא דרור הודיעה על פרישה ממפלגת ישראל ביתנו, כשלא תתמודד בבחירות הקרובות: "אני מודה על הדרך המשותפת, ומאחלת הצלחה לכל הפועלים למען החלפת השלטון, גיוס חרדים, ושילובם בחברה הישראלית"

19:22
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אביגדור ליברמן (יונתן זינדל / פלאש 90)

יומיים לפני סגירת הרשימות, עורכת הדין בתיה כהנא דרור הודיעה היום (ראשון) על עזיבת מפלגת ישראל ביתנו, כשלא תכלל ברשימת המפלגה לכנסת ה-26.

"היום אני מסכמת תקופה משמעותית של עשייה במסגרת מפלגת ישראל ביתנו, ופני לאתגרים הבאים" אמרה כהנא דרור. "אמשיך בשליחות שמלווה אותי כל חיי: המאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, עם יותר יהדות ופחות כפייה".

"אמשיך להביא אל הזירה הציבורית והפוליטית את העשייה והניסיון שלי בתחום דת ומדינה, ולפעול בכל כוחי למען עתידה ושגשוגה של ישראל" הוסיפה. "אני מודה על הדרך המשותפת, ומאחלת הצלחה לכל הפועלים למען החלפת השלטון, גיוס חרדים, ושילובם בחברה הישראלית".

ליברמן בראיון לנתנאל איזק

בתיה כהנא דרור התמודדה ברשימת ישראל ביתנו בשתי מערכות הבחירות האחרונות, אך לא נכנסה לכנסת בשתיהן. ב-2021 היא הוצבה במקום ה-12, ובבחירות 2022 היא הוצבה במקום השמיני ברשימה של אביגדור ליברמן.

עו"ד בתיה כהנא- דרור (אריאל אלון, יח"צ)

זו הפרישה השנייה ממפלגת ישראל ביתנו לקראת הבחירות לכנסת ה-26, אחרי שבשבוע שעבר ח"כ שרון ניר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות. ניר, שכיהנה בעבר כיועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר וכיהנה בכנסת מטעם המפלגה ב-4 השנים האחרונות, שוחחה עם יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן ועדכנה אותו על החלטתה לצאת לדרך חדשה.

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כשהבן שלי הלך לקרבי נשברתי, לפחות יש פה מישהי שנלחמת על גיוס לכולם ולא מוותרת.
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