עזיבה נוספת בישראל ביתנו: "אמשיך בשליחות שמלווה אותי כל חיי"

יומיים לפני סגירת הרשימות, עורכת הדין בתיה כהנא דרור הודיעה היום (ראשון) על עזיבת מפלגת ישראל ביתנו, כשלא תכלל ברשימת המפלגה לכנסת ה-26.

"היום אני מסכמת תקופה משמעותית של עשייה במסגרת מפלגת ישראל ביתנו, ופני לאתגרים הבאים" אמרה כהנא דרור. "אמשיך בשליחות שמלווה אותי כל חיי: המאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, עם יותר יהדות ופחות כפייה".

"אמשיך להביא אל הזירה הציבורית והפוליטית את העשייה והניסיון שלי בתחום דת ומדינה, ולפעול בכל כוחי למען עתידה ושגשוגה של ישראל" הוסיפה. "אני מודה על הדרך המשותפת, ומאחלת הצלחה לכל הפועלים למען החלפת השלטון, גיוס חרדים, ושילובם בחברה הישראלית".