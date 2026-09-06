דיווח: זו הדמות הצבאית שתתמודד במפלגת ש"ס

( יונתן סינדל ,פלאש 90 )

מפלגת ש"ס נערכת לקראת סגירת הרשימות לכנסת ה-26: מועצת חכמי התורה של התנועה התכנסה הערב (ראשון) לישיבה מיוחדת לבחינת הרכב הרשימה, כאשר ההחלטה הסופית והרשמית צפויה להתקבל ולהתפרסם ביום שלישי הקרוב, סמוך למועד ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית. למרות שבשלב זה טרם ננעל הרכב הרשימה הסופי, הדיווחים במערכת הפוליטית מצביעים על כך שסגן-אלוף (במיל') דרור עמוס צפוי להשתלב במקום שמור ברשימת ש"ס, ויאייש את משבצת 'איש הצבא'.

שילובו של עמוס מהווה חלק מהאסטרטגיה של יו"ר המפלגה אריה דרעי להרחיב את בסיס התמיכה של התנועה, ולהציב פנייה ממוקדת וברורה לקהל הדתי-מסורתי שחלקו משרת בשירות פעיל ובמילואים.

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עמוס מכהן כיום כהממונה על המועצה הדתית בחיפה, תפקיד אליו הגיע לאחר שירות צבאי ממושך בתפקידי קבע מרכזיים, אותם סיים בדרגת סגן-אלוף. בש"ס מזהים את הפוטנציאל שבחיבור בין הרקע הפיקודי והביטחוני שלו לבין ניסיונו בניהול מערכות דת וציבור, ורואים בו בשורה תדמיתית ומנהיגותית לקראת הבחירות הקרובות.