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מדויקים מתמיד: החות'ים חיסלו חוליית פיקוד סעודית

במכה חריגה לכוחות הלוחמים כנגד המורדים החות'ים בשיתוף הממשלה הרשמית וסעודיה, המורדים הצליחו לחסל חוליית פיקוד שטח בעזרת פגיעת טיל בליסטי מדויק

18:55
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יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן (צילום: שאטרסטוק)

המורדים החות'ים מציגים הערב יכולת סגירת מעגל משמעותית, בזמן שחזית הלחימה בין הממשלה הרשמית וארגון הטרור רק מתרחבת והקרבות נעשים יותר ויותר אינטנסיביים.

הפגיעה בכוחות הסעודיים

כחלק מתעמולת הקרב בין הצדדים, החות'ים חשפו לפני זמן קצר תיעוד של פגיעה מדויקת, קטלנית וחריגה כנגד חוליית פיקוד של הכוחות הלוחמים הפועלים יחד עם הממשלה הרשמית והשלטונות הסעודיים כנגד המורדים.

בסרטון שמפיץ ארגון הטרור, רחפן עוקב ממרחק אחרי החולייה בזמן שהיא מסיירת בשטח הפתוח התימני, פעילי הארגון מוציאים לפועל סגירת מעגל מהירה ומשגרים טיל בליסטי בודד ומדויק במיוחד לעבר הרכבים והמפקדים.

הטיל מבצע פגיעה ישירה, חדה וקטלנית כנגד הכוחות המיושרים עם השלטונות הסעודיים.

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