מדויקים מתמיד: החות'ים חיסלו חוליית פיקוד סעודית

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

המורדים החות'ים מציגים הערב יכולת סגירת מעגל משמעותית, בזמן שחזית הלחימה בין הממשלה הרשמית וארגון הטרור רק מתרחבת והקרבות נעשים יותר ויותר אינטנסיביים.