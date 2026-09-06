נפתלי בנט בתגובה ראשונה לטענות נגדו

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מגיב לביקורת שנשמעה במערכת הפוליטית ומצד פרשנים, ובהם עמית סגל, בעקבות שיבוצו של יונתן שלו במקום גבוה ברשימתו לכנסת. בפוסט מפורט שהעלה לרשתות החברתיות, יצא בנט להגנת המועמד הצעיר והסביר את השיקולים העומדים מאחורי הצבתו בנבחרת. "עמית סגל וגם אחרים שואלים שאלה לגיטימית לגבי גילו של יונתן שלו", פתח בנט את דבריו. "ראשית, יונתן שלו אינו בן 21 – ביום הבחירות הוא יהיה בן 24. למרות גילו הצעיר, הוא הספיק כבר להקים את ארגון הצעירים המשרתים הגדול בישראל ולבלום בכנסת יחד עם חבריו את חוק ההשתמטות".

בדבריו תקף בנט בחריפות את תפקוד הקואליציה מול ציבור הלוחמים: "אחת הבעיות הגדולות של הממשלה הנוכחית היא שהם לא סופרים את הצעירים המשרתים בישראל. הלוחמים והמילואימניקים לא מעניינים אותם באופן קיצוני. פשוט לא מזיז להם שצעירים אלו, שמנסים לבנות את חייהם, נקראים כל כמה חודשים ל-80 ימי מילואים. זה בלתי נסבל, במיוחד כשיש 100,000 חרדים צעירים ובריאים בגיל גיוס. אם היו מגייסים רק 15% מהם, כל הבעיה הייתה נפתרת. ככה זה כשיש קבינט עם דרעי וסמוטריץ' – אדריכלי ההשתמטות, ובן גביר שלא עשה יום אחד שירות בצה"ל. יונתן ישמש פה למען הדור המיוחד הזה".

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בנט הוסיף והדגיש את הרקע הצבאי והמשפחתי של שלו: "את מרבית המהלכים הגדולים בהיסטוריה הניעו צעירים. יונתן שלו הוא סמ"ר ביחידת מגלן, ולמרות שאינו קצין הוא פיקד על שורת פעולות בלבנון ובעזה תוך סיכון חייו, ולפני מספר חודשים כמעט נהרג בלבנון. יונתן גדל על מורשת סבו, גיבור ישראל סא"ל שאול שלו ז"ל, שהיה מג"ד טנקים ונפל בקרב גבורה במלחמת יום הכיפורים".

את דבריו חתם בנט בהבעת אמון מלאה בנבחרת שהציג: "אני גאה בו ובנבחרת המעולה של מנכ"ליות, לוחמים וביצועיסטים שאנו מביאים. ביחד נתקן את ישראל".