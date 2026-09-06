יעקב ברדוגו מזהיר: זו המשמעות של האיחוד בין טרופר לאיזנקוט

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המעבר של חבר הכנסת חילי טרופר למפלגתו של גדי איזנקוט ממשיך לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית. הפרשן והמגיש יעקב ברדוגו התייחס הערב בפתחי תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' למהלך הדרמטי, וסימן את המשמעויות הפוליטיות של הצעד.

"לדעתי, חילי טרופר קיבל החלטה לחבור לאיזנקוט מהיום הראשון", טען ברדוגו בפתח דבריו. הפרשן העריך כי ברקע הדברים עמדו מגעים גם מצידו של שותפו לשעבר של טרופר: "אני מאמין שגם יועז הנדל רצה לחבור לאיזנקוט, וקיבל ממנו סירוב לאור האמירות הבוטות של הנדל נגד ממשלת מיעוט בתמיכת ערבים".

לדברי ברדוגו, הסירוב להנדל והסכמתו של טרופר להצטרף לאיזנקוט מלמדים על קו פוליטי ברור שאימץ חבר הכנסת לשעבר ממפלגת המילואימניקים. "מאידך, זה מעיד שטרופר כן בעד המהלך הזה", סיכם ברדוגו והוסיף אמירה חריפה: "חילי טרופר סימן את עצמו בגוש שתומך בהקמת מדינה פלסטינית".