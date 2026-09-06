חושש מתקיפה במהלך החג? נתניהו באזהרה חמורה לאיראן 

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בהרמת כוסית לקראת ראש השנה הקרב, והזהיר את האיראנים במילים חריפות. בדבריו הודיע נתניהו כי המשטר עומד על רגליו האחרונות, ושאיראן לא יכולה לדמיין את תוכניות התגובה הישראליות, במידה ותתקוף.

בהרמת כוסית ממשלתית מיוחדת לרגל חג ראש השנה, נשא ראש הממשלה דברים, בהם שיבח את הישגי הלוחמים והצבא בשטח, ואת הישגי המערכה באיראן: "אנחנו בפתחו של ראש השנה, ויותר מתמיד מדינת ישראל נמצאת בראש. בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו יחד בשולחן הזה, בזכות גבורת לוחמינו, בזכות עמידת עמנו - השגנו הישגים כבירים. ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם. יחד עם ארצות הברית, השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשנו. הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה.".

בנוסף, הסביר נתניהו כי איראן נמנעת מלהכניס את ישראל חזרה אל מעגל האש, והזהיר מההשלכות של פעולה איראנית כנגד ישראל: "אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן, היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו. היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו".

"אני אומר לאויבינו: אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים גם מעבר לו".

הוא המשיך ושיבח את חיילי צה"ל: "אני רוצה מכאן לברך את חיילי צה"ל הגיבורים, את זרועות הביטחון שעמלים כל הזמן. אנחנו מחסלים מחבלים כל הזמן גם בלבנון, גם בעזה, גם ביהודה ושומרון".

והביע תקווה כי בקרוב ייתכן ונראה את סופו של המשטר בטהראן: "ההישגים אדירים, אבל יש עוד מה להשלים. אני מתכוון בראש ובראשונה להפלת המשטר. המשטר הזה באיראן - סופו קרב. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע. ויש עוד משימה להשלים, שאנחנו נחושים להביאה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת".