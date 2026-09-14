הקוראת בקלפי: מי באמת מייצג את ערביי ישראל?

השבוע, עוסקת "הקוראת בקלפי" - אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, "באחת הסוגיות המורכבות במערכת הפוליטית: היחסים בין נבחרי הציבור הערבים, הציבור הערבי בישראל והסוגיה הפלסטינית.

הטענה המרכזית היא שבשנים האחרונות נדמה שחלק מנבחרי הציבור הערבים הקדישו לא מעט מהשיח והמאמצים שלהם לסוגיה הפלסטינית, בעוד שהבעיות הבוערות של ערביי ישראל עצמם - ובראשן האלימות והפשיעה בחברה הערבית - נותרו ללא מענה מספק.

האלימות בחברה הערבית גאתה, והציבור הערבי שילם ומשלם מחיר כבד. השאלה היא מדוע נבחרי הציבור שלו לא הצליחו, או לא פעלו מספיק, כדי להפוך את המאבק בפשיעה ובאלימות למשימה הלאומית המרכזית שלהם.

ועכשיו מגיע גם החיבור המעניין בין יואב סגלוביץ', שמגיע מתוך מערכת אכיפת החוק, לבין מנסור עבאס. האם זהו חיבור שיכול לייצר שינוי אמיתי בחברה הערבית?

ומנגד, עולה גם שאלת האמון: עד כמה אפשר לסמוך על פוליטיקאי שהמסרים שהוא מעביר בעברית ובערבית אינם תמיד נשמעים אותו הדבר?