אחרי ההצטרפות של טרופר: מכה קשה לגדי איזנקוט

החיבור הפוליטי הטרי בין גדי איזנקוט לחילי טרופר, שהיה אמור להוות הישג וחיזוק לרשימת 'ישר!', מסתמן כבר ביומו הראשון כמקור לסערה פנימית במחנה האופוזיציה ומכה תדמיתית לאיזנקוט מצד אגף המחאה.

בעקבות דברים שאמר טרופר בראיון לאתר 'סרוגים', שבהם קרא להסדרת היחסים בין הרשויות ולפשרות במערכת המשפט, יצאה מנהיגת המחאה פרופסור שקמה ברסלר במתקפה חזיתית ופומבית נגד הרכש החדש של איזנקוט.

"אומנם במסווה של מילים יפות ודיבור נעים, אבל טרופר אינו מייצג בעמדותיו את הציבור שרוצה שינוי ומתכוון להצביע למפלגות השינוי", תקפה ברסלר בחריפות.

הביקורת הנוקבת של ברסלר מעניקה ביטוי לחשש הגובר בקרב פעילים מרכזיים במחאת קפלן. באגף הליברלי והרדיקלי של האופוזיציה מסמנים כעת את מפלגתו של איזנקוט ככזו שלא תעמוד כחומה בצורה מול יוזמות לשינויים במערכת המשפט, ומזהירים כי החיבור לטרופר פותח פתח לפשרות עתידיות שאינן מקובלות על מתנגדי הרפורמה.