אסון בטיול: ישראלי נהרג בתאונת דרכים בווייטנאם

אירוע קשה בחו"ל: דוד בן לולו, תושב ירושלים בן 23, נהרג בתאונת דרכים שהתרחשה ביום שישי האחרון בזמן שרכב על אופנוע בווייטנאם. היום (ראשון), בעקבות פעילות זק"א ומשרד החוץ, הקונסוליה הצרפתית בהאנוי נפתחה במיוחד לצורך הטיפול בהבאתו לקבורה בישראל.

בזק"א אמרו כי חברי היחידה הבינלאומית ומשרד החוץ החלו לפעול שלשום מול הגורמים הרלוונטיים בצרפת ובווייטנאם, זאת בשל מורכבות המקרה והעובדה שהמנוח החזיק באזרחות ישראלית וצרפתית. במסגרת המאמצים נעשתה פנייה לגורמי משרד החוץ הצרפתי, ובעקבותיה נפתחה היום הקונסוליה הצרפתית בהאנוי, שאמורה הייתה להיות סגורה, במיוחד לצורך קידום הטיפול במקרה והשלמת המסמכים הנדרשים.

במקביל, פועלת היחידה הבינלאומית של זק"א מול בני המשפחה והגורמים המקומיים לשמירה על כבוד המת ולהשלמת ההליכים הנדרשים להעברתו להאנוי ולהטסתו לישראל לקבורה.

"מאז שנודע לנו על המקרה אנו פועלים ללא הפסקה מול הרשויות הצרפתיות, הווייטנאמיות והישראליות. הבוקר הגעתי באופן אישי למשרד החוץ הצרפתי, שם ניתנו ההנחיות הנדרשות לצוות בהאנוי, ובמקביל אנו נמצאים בקשר ישיר עם הקונסוליה הצרפתית ועם בני המשפחה" אמר סרג' בן חיים, מפקד זק"א צרפת. "בעקבות המאמצים הקונסוליה בהאנוי נפתחה היום במיוחד כדי לקדם את הטיפול במסמכים. המנוח נמצא במרחק של מאות קילומטרים מהאנוי ואנו פועלים כעת להסדרת העברתו ולהחזרתו לישראל במהירות האפשרית, תוך שמירה מלאה על כבוד המת".

חיים ויינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, הוסיף כי "מדובר במקרה מורכב שמצריך פעילות ותיאום מול גורמים במספר מדינות. היחידה הבינלאומית של זק"א פועלת יחד עם זק"א צרפת ובני המשפחה כדי להתגבר על הקשיים ולזרז ככל שניתן את ההליכים. אנו מקווים להשלים במהרה את כלל הפעולות הנדרשות ולהביא את דוד ז"ל לקבורה בישראל".