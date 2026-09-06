השיא המביך של יועז הנדל

יועז הנדל ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ההודעה של יו"ר 'המילואימניקים', יועז הנדל, על איחוד כוחות וריצה משותפת בבחירות לכנסת יחד עם פרופ' ירון זליכה – שעות ספורות בלבד לאחר הפיצול מחילי טרופר – מעוררת תגובות רבות במערכת הפוליטית, וחלקן לא חוסכות ביקורת על ההיסטוריה הפוליטית של המועמד.

הכתב והפרשן הפוליטי יהודה שלזינגר הגיב למהלך החדש והצביע על נתון חסר תקדים בקריירה הפוליטית של הנדל. "יועז הנדל שובר שיא של כל הזמנים: מסגרת פוליטית שמינית", כתב שלזינגר. בדבריו ציין כי בעקבות המעבר הנוכחי, עקף הנדל את שיאן המעברים ההיסטורי של המערכת הפוליטית בישראל: "חולף על פני מודי זנדברג שעבר 7 מסגרות פוליטיות".

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התגובה של שלזינגר מגיעה ברקע הניסיונות של הנדל לבסס אלטרנטיבה עצמאית מחוץ לגושים הקיימים, מיד לאחר שנפרד משותפו לשעבר, חילי טרופר, והכריז על הפלטפורמה המשותפת עם המפלגה הכלכלית.