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חדשות פוליטי מדיני

השיא המביך של יועז הנדל

שעות אחרי פירוק השותפות בינו לבין חילי טרופר, יו"ר 'המילואימניקים' יועז הנדל הודיע על ריצה משותפת עם ירון זליכה, ובכך שובר שיא שלילי מביך ביותר

17:46
4 תגובות
יועז הנדל (אבשלום ששוני / פלאש90)

ההודעה של יו"ר 'המילואימניקים', יועז הנדל, על איחוד כוחות וריצה משותפת בבחירות לכנסת יחד עם פרופ' ירון זליכה – שעות ספורות בלבד לאחר הפיצול מחילי טרופר – מעוררת תגובות רבות במערכת הפוליטית, וחלקן לא חוסכות ביקורת על ההיסטוריה הפוליטית של המועמד.

יועז הנדל

הכתב והפרשן הפוליטי יהודה שלזינגר הגיב למהלך החדש והצביע על נתון חסר תקדים בקריירה הפוליטית של הנדל.

"יועז הנדל שובר שיא של כל הזמנים: מסגרת פוליטית שמינית", כתב שלזינגר. בדבריו ציין כי בעקבות המעבר הנוכחי, עקף הנדל את שיאן המעברים ההיסטורי של המערכת הפוליטית בישראל: "חולף על פני מודי זנדברג שעבר 7 מסגרות פוליטיות".

יוסי בן עטר

התגובה של שלזינגר מגיעה ברקע הניסיונות של הנדל לבסס אלטרנטיבה עצמאית מחוץ לגושים הקיימים, מיד לאחר שנפרד משותפו לשעבר, חילי טרופר, והכריז על הפלטפורמה המשותפת עם המפלגה הכלכלית.

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לפני 41 דקות

בושה , ממך לא ציפיתי , חשבתי שאתה מדהו אחר .אין ערכים, קופצים מאחד לאחד. יש חנות מליון כסאות , תנסה שם
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