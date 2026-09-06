בלי חשש: מחבלי חמאס תועדו מפטרלים בלב עזה

תיעוד חריג מתוך הרצועה מעלה שאלות לא קלות בקשר למצב המבצעי ברצועה, ימים בודדים לאחר המבצע הישראלי המיוחד ומעצר ראש השב"כ של חמאס במערב העיר עזה, מחבלי הארגון תועדו מפטרלים ברצועה ללא חשש ולאור יום.

קבוצה של מחבלים חמושים תועדה מסיירת לאור יום בלב הרצועה, התיעוד מופץ ברשתות החברתיות, ומראה כי למרות האחיזה הישראלית במרבית הרצועה, ארגון הטרור עדיין מחזיק בתאי שליטה מתפקדים ברצועה.

לפחות שלושה מחבלים חמושים תועדו מסיירים ברצועה ואוכפים את התנועה ברחובות, זאת למרות הטענות כי חמאס מתכוון להתפרק מנשקו ולוותר על מעמדו בשלטון, כחלק מההסכם עם ישראל.