אחרי הפיצול מחילי טרופר: זו המפלגה אליה יועז הנדל מצטרף

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל ויו"ר המפלגה הכלכלית פרופ' ירון זליכה הכריזו הערב (ראשון) על ריצה משותפת בבחירות.

החיבור מגיע שעות בלבד לאחר שהנדל וחילי טרופר הודיעו על פירוק "בית ציוני–המילואימניקים", שהקימו יחד לפני כחודשיים. טרופר נמצא בדרך לחיבור עם מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט, בעוד הנדל בחר להמשיך בהתמודדות ולחבור לזליכה.

הנדל התייחס בפתח דבריו לפרידה מטרופר: "חילי טרופר חבר ואח שלי ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. זה כואב לי אישית ויותר ברמה הלאומית". לדבריו, הוא קיבל הצעות שהיו יכולות להבטיח את מקומו הפוליטי, אך בחר להמשיך בדרך עצמאית: "קיבלנו הבטחות לכיסא ואנחנו מאמינים שהדרך הזאת היא הנכונה ביותר". הנדל הציג את הרשימה החדשה כאלטרנטיבה לשני הגושים: "המטרה שלנו היא ממשלה ציונית ואנחנו מוודאים שהיא תקום. מי שרוצה מיעוט חרדי או ערבי יש לו למי להצביע. אנחנו אלטרנטיבה עבור מי שרוצה ממשלה ציונית רחבה". בסוגיית גיוס החרדים הציג הנדל עמדה תקיפה במיוחד. לדבריו, אחרי שנות מלחמה שבהן אנשי מילואים נאלצו לעזוב שוב ושוב את משפחותיהם ואת עבודתם, המדינה אינה יכולה להמשיך במצב הקיים. "מדינת ישראל צריכה חיילים. מי שיכול לשרת צריך לשרת, ומי שבוחר לא לשרת – שלא יקבל כלום מהמדינה. רק מי שמשרת הוא שותף שלנו". זליכה מצדו הציג את המאבק ביוקר המחיה כצלע השנייה של השותפות. הוא הזכיר את כהונתו כחשב הכללי ואת מאבקיו בבעלי הון ובמונופולים, וטען כי מפלגתו בנתה בשנים האחרונות תשתית של מאות אלפי תומכים ברשת ומאות מטות פעילים.

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לדבריו, תומכיו דרשו ממנו פעם אחר פעם להתאחד עם כוח פוליטי נוסף: "קיבלנו פניות רבות שביקשו דבר אחד – זליכה, תתאחד. זה משפט שקל יותר להגיד מאשר ליישם. עד היום לא היה יו"ר מפלגה אמיץ אחד שהעז להתאחד איתנו, והנה מצאתי צדיק אחד בסדום – יועז הנדל".

זליכה הבהיר כי שתי המפלגות ישמרו על זהותן אך יתמודדו יחד: "המפלגה הכלכלית בראשותי והמילואימניקים ירוצו בחיבור טכני אבל ככוח אחד. שנינו במקום הראשון, בגובה העיניים, על מנת להביא לעם הישג משותף אדיר".

למרות מחלוקות שהיו בין השניים בעבר, זליכה אמר כי כעת הם מבקשים להתמקד במשותף: "היו לי ביקורות על יועז, ומן הסתם כלי התקשורת יוציאו אותן. יש בינינו מחלוקות, אבל עכשיו הזמן להתמקד במה שדומה ומאחד אותנו – וזה הרוב המוחלט".

זליכה אף הגדיר במפורש את מיקומה הפוליטי של הרשימה החדשה: *"שיתוף הפעולה של שתי המפלגות מייצר כוח ימני נחוש, ערכי, אמיתי ובעיקר לא מתפשר על העקרונות שלנו".*

הוא עקץ גם את השותף הקודם של הנדל ואמר כי לאחר שטרופר הבין שתפיסת עולמו אינה מתאימה למפלגת ימין, נסללה הדרך לשיתוף הפעולה בין המפלגות.

החיבור החדש נולד פחות מ-48 שעות לפני סגירת הרשימות, כאשר שתי המפלגות התקשו עד כה להתבסס בסקרים מעל אחוז החסימה. כעת ינסו הנדל וזליכה לחבר בין שני הדגלים המרכזיים שלהם – שוויון בנטל והמאבק ביוקר המחיה – ולתרגם אותם לכוח אלקטורלי משותף.