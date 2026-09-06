מרגישים זקנים? התינוקת שכיכבה בדיסני כבר בת 17 ומשיקה סרט חדש

אם גדלתם על ערוץ דיסני, הידיעה הזו כנראה תגרום לכם להרגיש את נזקי הזמן: מיה טלריקו (Mia Talerico), התינוקת המתוקה שכבשה את המסכים בסדרה האהובה "גוד לאק צ'ארלי" (Good Luck Charlie), חגגה לא מכבר 17 ומתחילה את שנתה האחרון בתיכון – וכעת היא חוזרת למרכז הבמה.

הסדרה, ששודרה בין השנים 2010 ל-2014, הפכה את טלריקו לאחת מהדמויות האייקוניות והמוכרות ביותר על המסך הקטן עוד לפני שהילדה למדה לדבר (ואף הולידה את אחד הממים הוויראליים והמפורסמים בתרבות הרשת). בסוף השבוע האחרון עלה לאקרנים סרט חדש בכיכובה שנקרא American Summer, וטלריקו התייצבה לראיון מיוחד ב-Entertainment Tonight כדי לקדם את הפרויקט ולשתף בזיכרונות מהילדות הבלתי שגרתית שלה מול המצלמות.

במהלך הראיון נשאלה טלריקו על הקשר עם ברידג'יט מנדלר, ששיחקה את אחותה הגדולה טדי דאנקן בסדרה. טלריקו חשפה בכנות כי השתיים לא נשארו בקשר קרוב לאורך השנים, אך ניצלה את הבמה והפנתה פנייה מרגשת וישירה למצלמה: "אשמח לשבת איתך לשיחה בשביל להתעדכן ולקבל ממך עצה, אשמח מאוד".

מנדלר, שעברה כידוע כברת דרך מרשימה מאז ימי דיסני והספיקה להשלים תארים אקדמיים מתקדמים ב-MIT ולהפוך למנכ"לית של חברת הזנק בתחום הלוויינים, טרם הגיבה פומבית לפנייה. אך המעריצים הוותיקים של הסדרה כבר מקווים מקרוב שהאיחוד המרגש בין שתי האחיות הטלוויזיוניות יתרחש בהקדם.