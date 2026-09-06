היזהרו מחיקויים: איך יודעים אם דבש מזויף ולמה בכלל מזייפים אותו?

סוגי דבש ( AI )

חברות בלתי חוקיות לזיוף דבש הן עסקים פרטיים ונסתרים שעד לתפיסתם וסגירתם נמצאים כל השנה בפריחה רווחית מתמדת, בניגוד גמור לפרחים עונתיים אמיתיים מהם מייצרים את דבש הדבורים המקורי. נשאלת השאלה ההגיונית : למה בכלל שמישהו יטרח כל כך לזייף דבש? מסתבר שחוקרים בדקו את השאלה הזו לעומק ומצאו יותר מתשובה אחת.

מימין ענבל לסימון, הסבא הדבוראי שבתאי סימון ורון סימון למשפחת דבוראים בכפר סירקין ( (צילום משק דבורים סימון) )

תעשיית זיוף בינלאומית

אלה הסיבות העיקריות לזיוף דבש טבעי טהור:

פער מחירים עצום: ייצור דבש טבעי תלוי בכוורנים בעלי ידע וציוד מתאים, בגידול דבורים, פריחה עונתית מוסדרת ובכמות מספקת של פרחים מזן מסוים ומזג אוויר. בניגוד לכך, חומרים זמינים ונגישים בהרבה לזיוף מוצר הזהה באופיו מראהו ואפילו טעמו לדבש כגון סוגי סירופ שונים המבוססים על סוכר תירס או אורז מקלים מאד על מלאכתם של המזייפים שלפעמים גם מחפים על המוצר המזויף במעט מאד דבש טבעי אמיתי.

עשרות חלות דבש נגנבו בגליל המערבי (מכוורת פרחי הגליל) ( עשרות חלות דבש נגנבו בגליל המערבי (מכוורת פרחי הגליל) )

שיטות זיוף מתוחכמות: חברות רבות אינן מוכרות "רק" סירופ בסיסי, אלא מוהלות חומר גלם לייצור דבש דבורים עם התחליפים התעשייתיים. שיטה נוספת היא סינון יתר (Ultra-filtration) המסיר את גרגרי האבקה (פולן) שמהם מייצרים דבש, מה שמקשה אפילו על מעבדות לזהות את מקור הדבש הגאוגרפי.

דבורים ( צילום: AI )

מחסור עולמי מול ביקוש גבוה: הביקוש העולמי לדבש עולה בהתמדה בכל העולם כתוספת למשקאות חמים בחורף ולעוגות כל השנה, אך אוכלוסיית הדבורים בעולם חווה משברים תקופתיים בגידול כמו למשל קריסת מושבות דבורים טבעיות וכדי לענות על הביקוש ולשמור על מחיר קבוע נמוך בשוק הדבש העולמי יצרנים שמונעים משיקול כלכלי טהור פונים לזיוף ומהילה.

דבש נמכר מכווורת ( מכוורת עמק חפר )

קושי בזיהוי: קשה מאוד לאדם רגיל היוצא לעולם כתייר או מתגורר זמנית בחו"ל וקונה מוצרים בסופר שכונתי או אפילו בחנות מפעל במדינה זרה להבחין בין דבש אמיתי למזויף רק לפי הטעם, הריח או המרא המטעה של המוצר. זיהוי ודאי דורש בדיקות שניתן לערוך בכל בית או כדי להיות ממש בטוחים במעבדה מאובזרת מקצועית.

כוס מים למבחן הדבש ( צילום: Shutterstock )

מעבדת דבש ביתית

להלן שלוש שיטות פשוטות לזהות דבש מזויף בבית אחרי שהבאתם אותו מחו"ל לר"ה:

1. מבחן המים: מוזגים כפית דבש לתוך כוס מים בטמפרטורת החדר ובוחנים את ההתמסמסות. לדבש אמיתי ייקח זמן רב לשקוע בכוס מים ללא ערבוב בשל צפיפות חומר הגלם, אבל דבש מבוסס סירופ יתמוסס מיד במים גם ללא ערבוב כמו סירופים לשתייה בטעמים שונים.

דבש ניגר ( צילום: שאטרסטוק )

2. מבחן ההתגבשות: דבש שעמד ללא שימוש לאורך זמן יתגבש יסמיך ויהפוך גרגרי ושונה מכפי שהיה בעת הרכישה (ובמצב כזה ניתן להחזירו למצב שלפני הקרישה באמצעות הכנסת צנצנת הדבש למים לא חמים מדי). דבש שנשאר צלול ונוזלי לאורך זמן הוא ככל הנראה מוצר מעובד ומזויף.

3. מבחן הזרימה הגמישה: לוקחים כפית קטנה ומכניסים לצנצנת דבש ולאחר שהיא מלאה הופכים אותה כלפי מטה, או שמטפטפים טיפת דבש גדולה אחת על קצה האצבע או האגודל. דבש אמיתי מקורי יישאר על הכפית או קצה האצבע או האגודל ויישפך מטה כחוט דקיק סמיך ואחיד שלא במהרה יינתק. דבש מזויף מבוסס סירופ כלשהו יישפך בטיפות ויתפזר על פני כל השטח.

תפוח בדבש. אמיתי או מזויף? ( מרים אלסטר/פלאש90 )

לזיהוי דבש מקורי בכל העולם יש לבצע את הפעולות הבאות: לחפש תו איכות מקורי בינלאומי או ישראלי (גם בחו"ל), לרכוש את המוצר ישירות ממכוורת מוכרת עם תעודת אחריות מקורית ולוודא ברכיבים שהמוצר מכיל 100% דבש טהור ללא רכיבים נוספים ולא מוכרים כמוצרים מעובדים או ממתקים.

חשוב לציין שיש לדבש המזויף גם השלכה בריאותית משמעותית ומסוכנת: דבש טבעי טהור מכיל פוליפנולים (נוגדי חמצון), חומרים אנטי-דלקתיים ואנזימים המסייעים למערכת העיכול ולמערכת החיסון. דבש מזויף מונע מהגוף את הרכיבים המגנים והחיוניים הללו.

הקפידו לרכוש דבש מקורי אמיתי לשנה שתהיה טובה באמת.