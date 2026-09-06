סיור חריג: משלחת מחוקקים מיוחדת מארה"ב בצפון השומרון

אירוע בעל משמעויות מדיניות עמוקות התרחש השבוע, כאשר משלחת מיוחדת של מחוקקים מארצות הברית קיימה סיור נדיר ומעמיק באזור צפון השומרון, על רקע הגעתו של השגריר האמריקאי לכפר תורמוס עיא באיו"ש.

המשלחת, שהורכבה מעשרות מחוקקים לוותה לאורך כל הדרך על ידי ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. דגן, הידוע במגעיו בנושא וקידומו המדיני, ראה בביקור זה הזדמנות להציג בפני מקבלי ההחלטות בוושינגטון את המציאות הגיאופוליטית המורכבת של השומרון ממקור ראשון, ולעקוף את ערוצי המידע הרשמיים, שאינם תמיד משקפים, לדעתו, את מלוא התמונה.

רגע השיא של הביקור, שתועד בתמונה המצורפת, התרחש בתצפית אסטרטגית הצופה על עמק בית שאן והבקעה וזכו להסברי עומק של המתרחש בשטח דגן ביקש להדגיש בפניהם כי המשך הפיתוח והבנייה בשומרון אינו רק עניין אידיאולוגי, אלא הכרח ביטחוני-קיומי עבור מדינת ישראל, וכי הוויתור על שליטה באזור עלול להציב את כל המדינה תחת איום מיידי.