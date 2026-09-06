ההסכם נחתם: זה המיקום של חילי טרופר ברשימה של איזנקוט

טרופר ואיזנקוט ( יהב טרודלר )

עכשיו זה רשמי: חילי טרופר חתם על הסכם להצטרפות למפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט, כשהוא ימוקם במקום השישי ברשימת המפלגה. שירה שפירא, אמו של ענר שפירא ז"ל, תשובץ גם כן במקום העשירי ברשימה. עוד יצטרפו לרשימה אליסף פרץ, איש חינוך ולוחם במילואים, אחיהם השכול של סגן אוריאל ורס״ן אלירז פרץ ז״ל ומייסד עמותת ״האחים שלנו״; ו-שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית לשעבר, רס"ן ומפקד במילואים.

ב"ישר!" אמרו כי "החיבור נעשה מתוך מטרה להקים ממשלה ציונית וממלכתית, שתהווה אלטרנטיבה שלטונית ראויה, שתפעל לחיזוק הלכידות בחברה הישראלית, לחיבור בין חלקי העם, למען המשרתים ולהשבת האמון והשותפות בינינו"

"״אני מברך את חילי טרופר ואת חברי ׳בית ציוני׳ על יציאה לדרך משותפת. חילי הוא מנהיג ערכי וממלכתי, איש של עשייה ושירות, ושותף לאמונה באחריות, באחדות העם ובמחויבות עמוקה למדינת ישראל" אמר איזנקוט. "החיבור עם חילי, שירה, אליסף ושלומי מחזק את הנבחרת הערכית והאיכותית שאנחנו בונים ואת האלטרנטיבה הציונית המשרתת והממלכתית לממשלת השבעה באוקטובר. אנחנו ממשיכים לחבר כוחות ולהרחיב את השורות כדי לנצח בבחירות, להחליף את הממשלה ולהקים ממשלה רחבה, אחראית ומאחדת שתשקם את אמון הציבור ותחזיר את ישראל לדרך הישר!".

המצטרפים החדשים ( יהב טרודלר )

טרופר הוסיף ואמר כי "אלה ימים מכריעים שדורשים מאיתנו לקבל החלטות באחריות ולהסתכל על טובתה של ישראל. ׳בית ציוני׳ תצטרף לדרך הישרה שמוביל גדי איזנקוט. נמשיך לפעול למען הקמת ממשלה ציונית, לכידות פנימית בעם ישראל ומנהיגות ראויה". "מטבע הדברים יש בימים אלה שיח רחב על ההיבטים הפוליטיים, אבל מנהיגות היא לפני הכל דוגמה אישית, אחריות, יושר ואנושיות, ואלה מאפיינים את גדי כאדם וכמנהיג" ציין. "בשנים האחרונות ראיתי את גדי מקרוב. גם בימים הקשים ביותר של האובדן והמלחמה, ראיתי את החוסן הנפשי ועמוד השדרה הערכי של גדי. כך נראית מנהיגות ראויה". "עכשיו הזמן לחבר מחדש את ישראל פנימה" סיכם טרופר. "עכשיו הזמן לעבוד קשה בשותפות ובחברות, מבוקר ועד ליל, ומתוך אהבה גדולה לעם ולארץ. אחריך, גדי!".

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החיבור של טרופר לאיזנקוט מגיע שעות ספורות אחרי שהודיע על פירוק מפלגת "הבית הציוני" ופרידתו מיועז הנדל. בהודעה משותפת מטעמם נמסר: "חברות אמת. יש בינינו כבר למעלה מ-20 שנה של שכנות, חברות, ישיבה זה ליד זה בבית הכנסת וגם כמה שנים של מילואים משותפים".

"שנינו בחרנו לנסות לשרת את הציבור גם דרך השדה הפוליטי. בחלק מהמקרים ביחד ובכל מהמקרים בנפרד, אבל תפיסה רעיונית דומה מאוד. בשבועות האחרונים הקמנו ביחד את בית ציוני-המילואימניקים, מתוך מטרה ברורה: הקמת ממשלה ציונית, ומאמץ שהיא תהיה רחבה ככל האפשר" הוסיפו טרופר והנדל. "לשמחתנו, המפלגה תפסה מקום חשוב ומשמעותי ורבים הצטרפו אליה. עם זאת ואל מול המציאות הפוליטית הסבוכה כל אחד מאיתנו קיבל החלטה אישית".

לסיום הם הוסיפו: "שנינו מחויבים להמשיך לשרת את המדינה ולפעול למען המשרתים והלכידות הפנימית, כל אחד ממקומו. מה שחשוב זו השותפות הרעיונית שנותרה בעינה, האמונה שעוד נשתף פעולה גם בשדה הציבורי, וכמובן החברות , שגם מי שיחפש ממש טוב – לא ימצא שאריות של דם רע. זו חברות ארוכת שנים, שהתחילה לפני המסע הפוליטי ותימשך גם הרבה אחרי".