הרב יגאל כהן זיכה במצווה את הזמרים המפורסמים: "אתם עושים קידוש השם" 

( נועם אליהו ורומי הראל )

במעמד מרגש ומלא בקדושה, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן השתתף בכתיבת אותיות בספר תורה חדש. את ספר התורה תרמו בנדיבות הלב הזמרים והיוצרים יונתן קלימי ותמר יהלומי. במהלך המפגש, הרב יגאל כהן התרגש מהמחווה של אמני המוזיקה והרעיף עליהם שבחים: "אתם עושים קידוש השם גדול מאוד", אמר להם במעמד החגיגי. הנוכחים במקום תיארו אווירה עוצמתית של שמחה, חיבור ואחדות.

במהלך המפגש שיתף יונתן קלימי את הרב בדרך המקצועית והאישית שלהם: "אנחנו מוזיקאים, יוצרים, כותבים... 13 שנה ברוך השם עוסקים בזה". כשצפו ברב כותב באותיות ספר התורה, התרגש קלימי ואמר: "איזה כתב יפה!", והרב השיב לו בחום: "כן, כתב יפה מאוד. זכיתם, כל הכבוד". בהמשך המעמד הרעיף הרב יגאל כהן ברכות חמות על השניים.