סיכום שנה באקו"ם: זה השיר המושמע ביותר לשנת תשפ"ו

המוזיקה הישראלית מסכמת הבוקר (שני) עוד שנה עמוסה בלהיטים. אגודת אקו"ם, המציינת תשעה עשורים להיווסדה, נחשפת עם נתוני מערכת AcumOnAir המנטרת 34 תחנות רדיו ארציות ואזוריות.

את צמרת מצעד ההשמעות השנתי כבש בסערה השיר "מדע בדיוני" בביצועו של אייל גולן. למקום השני והמכובד הגיע "עוף מוזר" של פאר טסי, ואת השלשייה הפותחת סגר הלהיט "MICHELLE" בביצוע נועם בתן, שהביא גאווה ענקית כשקטף גם את המקום השני באירוויזיון 2026.

במקום הראשון של מצעד ההשמעות השנתי ניצב "מדע בדיוני" בביצוע אייל גולן, שנוצר על ידי אבי אוחיון, מתן דרור ועידן שניאור, עם מילים של אבי אוחיון ועיבוד של מתן דרור. במקום השני ממוקם "עוף מוזר" של פאר טסי, אותו הלחינו ועיבדו טל בן נון וגלעד מרקוביץ', שגם כתבו את המילים יחד עם פאר טסי. את השלישייה הפותחת סוגר הלהיט "MICHELLE" בביצוע נועם בתן, שנוצר ועובד על ידי צליל קליפי ונדב אהרוני, כאשר על המילים חתום גם יובל רפאל.

את המקום הרביעי תופס "מה יהיה מחר" של פאר טסי, שהולחן על ידי פאר טסי, איתן דרמון, אבי אוחיון ומתן דרור (שגם עיבד). במקום החמישי נמצא "כולם גנבים" בביצוע אושר כהן, שנכתב והולחן על ידי אושר כהן וטל קסטיאל ועובד על ידי נוריאל ישרזדה. במקום השישי ממוקם השיר "רוקי" בביצוע אודיה אזולאי, שנכתב והולחן על ידי אבי אוחיון ומתן דרור (שגם עיבד).

במקום השביעי מדורג "מלכת הדור" של עומר אדם, שנכתב והולחן על ידי גל אדם ואודיה אזולאי ועובד על ידי גל אדם ועיליי סידיי. במקום השמיני נמצא הדואט "הלוואי" של חנן בן ארי ופאר טסי, שהולחן על ידי השניים יחד עם איתן דרמון ועובד על ידי תומר בירן. במקום התשיעי מופיע "היא לא יודעת למה" של פאר טסי, שהולחן על ידי פאר טסי, אבי אוחיון, איתן דרמון ומתן דרור (שגם עיבד). את העשירייה הפותחת חותם "כל עכבה לטובה" של בן צור, שהולחן על ידי בן צור, אלירן אליהו, עומרי דהאן ואופיר כהן, ועובד על ידי עומרי דהאן ואלירן אליהו.

את המקום ה-11 תופס השיר "עוד לא אהבתי די" בביצוע יהורם גאון וסאבלימינל, שהולחן על ידי נעמי שמר ז"ל וקובי שמעוני, שגם כתב ועיבד. במקום ה-12 ממוקם "ישראלי קומפלט" של התקווה 6, שהולחן על ידי עמרי גליקמן, רביד פלוטניק ועמית שגיא. במקום ה-13 נמצא "בריידזילה" של נועה קירל, שנכתב והולחן על ידי נועה קירל, צליל קליפי ונדב אהרוני (שגם עיבד). במקום ה-14 מדורג "אהבת השם" של בן צור, שנכתב והולחן על ידי בן צור, אסף קפליו, אלירן אליהו ועומרי דהאן (כשאלירן ועומרי אחראים גם על העיבוד). במקום ה-15 נמצא "ויהי אור" של התקווה 6, שנוצר, הולחן ועובד על ידי עמרי גליקמן, רביד פלוטניק ועמית שגיא.

את החלק התחתון של הדירוג פותח במקום ה-16 השיר "אלף חרבות" בביצוע עדן בן זקן ונדב חנציס, שנכתב והולחן על ידי טל קסטיאל ונוריאל ישרודה (שגם עיבד). במקום ה-17 ממוקם "שיר של אהבה" של קובי אפללו, שנכתב והולחן על ידי דוד בן בסט ועובד על ידי תומר מתנה. במקום ה-18 נמצא "אם את כבר הולכת" בביצוע נדב חנציס, שגם הלחין את השיר, בעוד נתן מצרפי אחראי על העיבוד. במקום ה-19 מדורג השיר "SELF AWARE" של TEMPER CITY, שנכתב והולחן על ידי אביב ברנהולץ, חן קורדובה ואיתן פלד. את הרשימה סוגר במקום ה-20 השיר "לא נשבר" בביצוע עידן עמדי, שגם כתב והלחין, ועיבד אותו יחד עם מתן דרור.