בן גביר מודה לשותפו למפלגה: "לוחם אמיתי ופטריוט גדול"

איתמר בן גביר וצביקה פוגל ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודה היום (ראשון) לח"כ צביקה פוגל, זאת בעקבות הודעת הפרישה שלו מעוצמה יהודית. "אני מודה מעומק ליבי לחברי היקר, ח״כ צביקה פוגל, על שנים של עשייה מסורה, נחושה ובלתי מתפשרת למען ביטחון המדינה, עם ישראל ומפלגת עוצמה יהודית" אמר בן גביר.

השר הזכיר כי "צביקה הקדיש את חייו לביטחון המדינה ופעל לאורך השנים מתוך תחושת שליחות עמוקה, אומץ לב ואמונה בדרך. בתפקידו כיו״ר הוועדה לביטחון לאומי הוא הוביל שורה של מהלכים משמעותיים לחיזוק הביטחון והמשילות, גופי הביטחון, כיתות הכוננות, היה ממובילי החקיקה בכנסת והעביר חוקים רבים ופעל ללא לאות למען ביטחונם של אזרחי ישראל".

"אני מודה לו מעומק הלב על הדרך המשותפת, על החברות, על המסירות, על הנאמנות ועל התרומה הגדולה שלו לעוצמה יהודית ולעם ישראל" סיכם בן גביר. "צביקה הוא אדם ערכי, לוחם אמיתי ופטריוט גדול, ואני מאחל לו הצלחה רבה בכל אשר יפנה ובהמשך דרכו".