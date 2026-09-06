צביקה פוגל פורש: "לא אתמודד לכנסת ה-26"

ח"כ צביקה פוגל ( חיים גולדברג, פלאש 90 )

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, צביקה פוגל, הודיע כעת (ראשון) על פרישה מתפקידו, כשלא יתמודד בבחירות לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית. "היה לי הכבוד לייצג את עם ישראל בכנסת וכיו״ר הוועדה לבטחון לאומי, והייתה לי הזכות להיות חלק ממפלגת עוצמה יהודית" אמר פוגל. "בשנים האחרונות נתתי את כל כולי למען עם ישראל ומדינת ישראל, ובמיוחד כדי להבטיח שידה של מדינת ישראל תהיה על העליונה לאחר האסון הנורא שעברנו".

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"לצערי, הדרך לבצע את את המשך פעילותי בכנסת או בממשלה העתידית לא מתאפשרת כפי שתכננתי. ולכן, אני לא אתמודד לכנסת ה-26 מטעם מפלגת עוצמה יהודית" הוסיף. "מאחל לחברי במפלגה הצלחה גדולה".

"אמשיך לעשות ולפעול למען העם והמדינה בכל דרך שתתאפשר לי" התחייב בסיכום. "אני מסיים פרק, אך השליחות נמשכת".