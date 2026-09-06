המרדף אחר ה-10: אליהב לא מרפה עד שישיג את הציון המושלם 

בהצצה לקראת הפרק שישודר הערב ב"מאסטר שף" (ראשון), החליט אליהב קינן ששון (מעצב ושף ארוחות קונספט) לפתוח את הלב ולשתף במערכת היחסים המקצועית והמאתגרת שפיתח עם השופט יובל בן נריה.

"אני מחזר כרגע אחרי יובל בן נריה," סיפר אליהב בחיוך גלוי אך נחוש. "יש משהו באינטליגנציה הקולינרית שלו שמאוד מדליק אותי, הוא מושקע בי." אולם לצד ההערכה ההדדית, נראה ששף בן נריה לא ממהר לחלק המחאות פתוחות, וסופר את הנקודות בקפידה רבה.

התסכול הקל של אליהב נובע משיטת הניקוד הקשוחה של השופט: "הבן אדם לא משחרר לי 10 נקודות בשום מנה מהרגע שדרכתי כאן. כל הזמן זה תשע, תשע, תשע. לימדו אותו בבית ספר לספור עד תשע, אין 10."

מבחינתו של אליהב, להסתפק בציון תשע זה פשוט לא בא בחשבון, והוא מציב לעצמו יעד חד וברור להמשך הדרך: "אם אני לא מוציא ממנו 10, זה הסוף שלי. במרוקאית אומרים 'מה יכון' – לא יהיה דבר כזה. אם זה קורה, אני עוזב את הארץ."