למה הבגד נראה מושלם בחנות ובבית לא? הסודות של האופנה נחשפים

אנחנו נכנסות לחנות בשביל חולצת בייסיק, מוצאות אותה רק בקצה החלל - ובדרך כבר אוספות עוד שני פריטים שלא תכננו לקנות. זה אולי מרגיש מקרי, אבל מאחורי סידור הבגדים, התאורה, המוזיקה ואפילו המבנה של הקניון עומדת מחשבה רבה.

ציפי פוסטבסקי, בעלת המותג ZIPO ומתמחה באסטרטגיית מיצוב מסחרי, עובדת עם חנויות ורשתות אופנה ומסייעת להן לבנות את חוויית הקנייה. בריאיון לסרוגים היא חושפת את השיטות שמושכות אותנו פנימה, מסבירה כיצד עולם האופנה השתנה ומעניקה כמה טיפים שכדאי להכיר לפני הקנייה הבאה. כך גורמים לנו לקנות יותר כשפוסטבסקי נכנסת לחנות חדשה, היא לא מתחילה מהצבע של הקירות או מסוג הרצפה, אלא בוחנת את הדרך שבה הלקוחות זזות בחלל. היא מזהה אילו אזורים מושכים את העין באופן טבעי, היכן הלקוחות נעצרות ואילו פינות נותרות פחות חשופות. בהתאם לכך היא מחליטה אילו פריטים יוצגו בכל נקודה וכיצד להוביל את הלקוחה במסלול שיגרום לה לראות כמה שיותר מהחנות. "אנשים שומעים אותי אומרת מיצוב וחושבים שאני טועה ומתכוונת לעיצוב", היא מספרת. אלא שעיצוב עוסק במראה של החלל, ואילו מיצוב מסחרי עוסק באופן שבו החנות מוכרת: מה הלקוחה תראה ראשונה, לאן היא תלך בהמשך ואילו פריטים יוצגו יחד. לכן, במקום לתלות קיר שלם של חולצות או חצאיות, היא מעדיפה ליצור טוטאל־לוק שיחבר בין כמה פריטים - ויגרום ללקוחה לדמיין, ולפעמים גם לרכוש, את ההופעה כולה. כך הקניון גורם לנו לראות כמה שיותר חנויות גם המבנה של הקניון משפיע על מסלול הקנייה שלנו. קניונים רבים בנויים כשדרה פתוחה, ללא הפרדה מלאה בין הקומות. כך, גם כשאנחנו עומדות בקומה השנייה, אנחנו יכולות לראות את החנויות שנמצאות בקומה הראשונה - ולהיזכר שרצינו להיכנס אליהן. אותה חשיבה ממשיכה גם בתוך החנות. בחזית יוצבו בדרך כלל הפריטים הטרנדיים שמושכים את העין, בעוד שפריטים שהלקוחות מגיעות במיוחד כדי לחפש, כמו בגדי הנקה, תלבושות או חולצות בייסיק, יכולים להמתין דווקא בחלקים הפנימיים. בדרך אליהם עוברים ליד הקולקציה כולה, ולעיתים אוספים עוד כמה פריטים.

קניון ( סרוגים )

לא רק מה שרואים: החנות מפעילה את כל החושים

חנות פיזית צריכה להציע את מה שאתרי הקניות אינם יכולים לספק - חוויה מלאה. המוזיקה שמתנגנת ברקע, הריח בחלל, האפשרות לגעת בבגד ולמדוד אותו והמראה הכללי של החנות משפיעים יחד על התחושה שלנו בזמן הקנייה.

"ככל שיותר חושים עובדים, הסיכוי שנקנה גדול יותר", מסבירה פוסטבסקי. בחנויות יוקרה נכנס לתמונה אפילו חוש הטעם, כאשר הלקוחות מקבלות שוקולד או משקה. בסופו של דבר, אנחנו לא קונות רק בגד - אלא גם את החוויה שנבנתה סביבו.

הסוד של זארה: למה הכול מבולגן בסייל?

מי שנכנסה לזארה או לרשת אופנה גדולה אחרת בזמן הסייל מכירה את התמונה: ערמות בגדים, פריטים שאינם במקומם ולעיתים גם בגדים על הרצפה. הבלגן משתלב בתופעה צרכנית המכונה "Treasure Hunting" - ציד אוצרות. החיפוש בין הערמות גורם לפריט שמצאנו להרגיש נדיר ומיוחד יותר, כאילו הצלחנו להשיג משהו שאחרות פספסו.

אבל הבלגן משרת גם את הקולקציה הבאה. אחרי תקופה של עומס וחוסר סדר, החנות מתמלאת בפריטים חדשים שמוצגים בצורה נקייה ומוקפדת. הניגוד בין שתי החוויות גורם לנו להעריך יותר את הקולקציה החדשה - להיות מוכנות לשלם עליה מחיר גבוה יותר.

בייסיקים בסייל, טרנדים בקולקציה החדשה

בניגוד למה שרבות עשויות לחשוב, דווקא את פריטי הבייסיק כדאי לרכוש בזמן הסייל: ג'ינס טוב, חצאית שחורה, חולצת טי לבנה או חולצה מכופתרת. אלו פריטים שהחנויות מחדשות לאורך העונה, ולכן יש סיכוי גבוה יותר למצוא אותם גם בתקופת המבצעים.

לעומת זאת, פריט טרנדי במיוחד, שמלה שרוצים לאירוע מסוים או מידה שקשה למצוא - עדיף לרכוש מהקולקציה החדשה. הפריטים הטרנדיים מגיעים לעיתים בכמות מוגבלת יותר, ולכן לא בטוח שיישארו עד סוף העונה.

למה יש פחות פריטים במידות הקטנות והגדולות?

גם מספר הפריטים מכל מידה שמוצגים על הקיר אינו מקרי. בחנויות רבות נראה יותר פריטים במידות הנפוצות, כמו מדיום ולארג', ופחות יחידות במידות שנמצאות בקצוות הטווח. כך התצוגה מתאימה לביקוש הצפוי וגם נשארת אחידה ומאוזנת מבחינה חזותית.

עם זאת, המידות הגדולות והקטנות אינן אמורות להיות מופרדות מהדגם עצמו. כל המידות צריכות להימצא יחד, והמוכרות אחראיות למלא את התצוגה מחדש לאחר שפריט נמכר. מבחינת הלקוחה, הבעיה האמיתית מתחילה כשהמידה שלה אינה קיימת במלאי - ולא כאשר מוצגת ממנה רק יחידה אחת.

זארה ( צילום: שטארסטוק )

למה מותגים רבים נמנעים מייצור מידות גדולות?

ייצור בגד במידה גדולה אינו מסתכם בהגדלת הגזרה הקיימת. ככל שהמידה עולה, גדל גם מגוון מבני הגוף שצריך להביא בחשבון - סוגי חזה שונים, מותניים, בטן ופרופורציות אחרות. הבגד לא רק צריך להתאים לגוף, אלא גם לשבת עליו בצורה מחמיאה.

התהליך דורש יותר דוגמאות, תיקונים ושלבים של הלוך ושוב מול המפעל, ולכן הוא עלול להיות יקר ומורכב יותר. פוסטבסקי מודה שזו "האמת המרה" של התעשייה: במקום להשקיע בתהליך הארוך, יש יצרנים שמעדיפים לוותר מראש על טווח מידות רחב.

בחנות הוא נראה מושלם - אז למה בבית הוא נראה אחרת?

זו חוויה שכמעט כל אחת מכירה: בתא המדידה הבגד נראה נהדר, אבל כשמודדים אותו שוב בבית – משהו כבר לא עובד. סוג המראה, הזווית שבה היא מוצבת והתאורה בחנות משפיעים על האופן שבו אנחנו רואות את הבגד ואת הגוף שלנו.

גם המוכרת יכולה להשפיע על ההחלטה. מוכרת שאינה מעניקה חוות דעת אמינה עלולה להוביל לרכישה לא מתאימה. חנות טובה צריכה לאפשר ללקוחה להבין כיצד הבגד באמת נראה עליה באמצעות תאורה נכונה, מראות, תמונות ובובות תצוגה - ולא להשאיר אותה עם אכזבה כשהיא חוזרת הביתה.

אחרי תקופות קשות: הנשיות הרכה חוזרת לאופנה

אחת המגמות הבולטות בעולם האופנה היא החזרה ל"נשיות רכה". אחרי מלחמות ותקופות של חוסר ודאות מתעורר רצון לחזור לרוך, לתמימות ולמראה נשי יותר. אפשר לראות זאת בשמלות שמזכירות את שנות ה-60, בהדגשת המותניים, בגזרות מתרחבות, בהדפסים פרחוניים ובצבעים עדינים.

השינוי הזה משתלב גם עם התחזקותה של האופנה הצנועה בישראל. אם בעבר נשים שאינן דתיות חששו ללבוש חצאית כדי שלא יזהו אותן עם המגזר, כיום שמלות וחצאיות ארוכות הן חלק מהאופנה הכללית. גם הרשתות הבינלאומיות מציעות יותר פריטים שיכולים להתאים לנשים שומרות צניעות.

כיסוי ראש ( (צילום: שאטרסטוק) )

למה לא תמיד נראה כיסויי ראש בחנויות שבקניון?

מותג אופנה צנועה שנכנס לקניון אינו יכול להציג את עצמו בדיוק כפי שהיה עושה באזור חרדי. כדי לפנות גם לנשים מסורתיות, מתחזקות או חילוניות, עליו להבליט בחזית שמלות ופריטי אופנה שיכולים להתאים לקהלים שונים.

כיסוי ראש שמוצג בפרונט עלול לגרום לחלק מהלקוחות לחשוב מיד שהחנות מיועדת רק לנשים דתיות. לכן פוסטבסקי הייתה שוקלת להעביר את המטפחות לאזור פנימי יותר - ובחלק מהסניפים אפילו לא להחזיק אותן כלל. לא משום שהן אינן חלק מהמותג, אלא כדי שהזיהוי המגזרי לא ימנע מקהלים נוספים להיכנס לחנות.

מה מחמיא לנשים מלאות - ומה מתאים לרזות?

לנשים מלאות ממליצה פוסטבסקי לנסות חצאית בגזרת A, שיושבת באזור המותניים ומתרחבת בהדרגה. הכנסת החולצה לתוך החצאית יכולה להדגיש את המותניים, וג'קט שמגיע עד אזור הירכיים עשוי ליצור מראה מאוזן. עם זאת, אלו הצעות למי שמחפשת גזרה מחמיאה - לא כללים מחייבים.

לנשים רזות שחוששות שבגדי אוברסייז ייראו עליהן גדולים או חסרי צורה, היא מציעה להוסיף חגורה שתדגיש את המותניים. "הכללים נועדו למקסם את היופי שלך, אבל אם בא לך ללבוש משהו – תלבשי אותו", היא מדגישה. מבחינתה, כמעט כל פריט יכול לעבוד כשעושים לו סטיילינג נכון.

הפריט שיכול להפוך כל הופעה ל"מיליון דולר"

כשפוסטבסקי מתבקשת לבחור פריט אחד שכדאי לכל אישה להחזיק בארון, התשובה שלה ברורה: בלייזר. אפשר ללבוש מתחתיו חולצת טי פשוטה או חולצה מכופתרת, והוא מיד הופך את המראה למסודר ומוקפד יותר.

היתרון הגדול שלו הוא היכולת להשתלב כמעט בכל סגנון - עם שמלה, חצאית, ג'ינס או מכנסיים אלגנטיים. "שימי בלייזר ותראי איך בשנייה הכול נראה מיליון דולר", היא מסכמת.

בסופו של דבר, מאחורי כל ביקור תמים בקניון מסתתרת מערכת שלמה של החלטות: מה נראה ראשונה, כמה זמן נסתובב בחנות ואיזה פריט יגרום לנו לעצור. התאורה, המראות, הסיילים ואפילו ערמת הבגדים שנראית מקרית - כולם משפיעים על הדרך שבה אנחנו קונות. אז בפעם הבאה שתיכנסו לחנות בשביל חולצה אחת ותצאו עם שקית מלאה, לפחות תדעו איך זה קרה.