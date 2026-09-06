"חכו תראו": כך הגיב לפיד לרשימה של בנט

בנט ולפיד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

רגע אחרי פרסום רשימת המפלגה הצפויה של נפתלי בנט, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד התייחס כעת (ראשון) להרכב שהוצג, כשבדבריו שיבח את הרשימה שתהווה חלק ממפלגת "ביחד".

"כמעט בכל כנס וחוג בית שואלים את בנט ואותי על הרשימה שלו, כי המצביעים פוחדים מ'עוד סילמן'" אמר לפיד. "ואני אומר להם 'חכו תראו', כי אני יודע כבר איזו חבורה נהדרת הוא אסף סביבו בשנים האחרונות". לפיד טען כי "הרשימה שמפרסם היום בנט מורכבת מקבוצה מעולה במיוחד של ביצועיסטים וביצועיסטיות עם נשמה, של שכל ונסיון אדיר, של ערכים ושל נאמנות וחברות. היום בערב, כשתראו את שתי הרשימות מתמזגות, תבינו למה אנחנו אומרים כל הזמן שמה שבנינו זו לא מפלגה - זו ממשלה".

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כאמור, בנט חשף מוקדם יותר היום את הרכב הרשימה שלו, אשר תתמזג יחד עם רשימת יש עתיד להרכב הסופי של מפלגת "ביחד". על פי הרשימה שנחשפה, בנט יוצב במקום הראשון, ואילו לפיד יוצב במקום השני. במקום השלישי צפויה להופיע קרן טרנר, שמגיעה מטעם בנט. במקום הרביעי תמוקם מירב בן ארי מטעם לפיד, ובמקום החמישי לירן אבישר בן חורין מטעם בנט.

לפי סדר השמות שפורסם, תשעה מתוך 16 המקומות הראשונים ברשימה משויכים לבנט, כולל המקום הראשון שבו הוא עצמו צפוי להיות מוצב. שבעה מקומות משויכים ללפיד, כולל המקום השני שבו הוא אמור להיות מוצב.