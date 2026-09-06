בנט הציב את יונתן שלו לפני סגן ראש המוסד: "בדיחה"

היום (ראשון), לאחר שבנט חשף את רשימת "ביחד" המסתמנת, כמה עיתונאים מתחו ביקורת על הצבתו של יונתן שלו במקום העשירי. הביקורת התמקדה במיקום הגבוה שקיבל ברשימה, לפני מועמדים אחרים ובהם ולדימיר בליאק, שהוצב במקום ה־16.

עמית סגל התייחס לפער בין גילו ודרגתו הצבאית של שלו לבין מיקומו של סגן ראש מוסד ברשימה. סגל כתב: "סלחו לי, אבל באיזה עולם סמ״ר בן 21 נמצא שני מקומות לפני סגן ראש מוסד?"

גם מיכאל שמש התמקד במיקומו של שלו לעומת בליאק, שיוצב שישה מקומות אחריו. שמש כתב: "יונתן שלו 6 מקומות בערך מעל ולדימיר בליאק. מעניין".

ג'וש בריינר התייחס אף הוא להצבתו של שלו במקום שאותו הגדיר כמובטח לכנסת. לצד דברי הערכה כלפיו, הוא תהה מדוע קיבל את המקום הגבוה ברשימה: "תגידו, יונתן שלו. עם כל הערכה לשירותו הצבאי, אני מודה שהאיש איכשהו עבר לי מתחת לראדר והאמת נשמע לי בחור טוב, אבל אם יורשה לי לשאול: על מה ולמה הוא מקבל מקום מובטח לכנסת הבאה?"

חיים לוינסון תקף את ההחלטה באופן חריף וקשר גם הוא בין מיקומו של שלו לבין המקום שניתן לבליאק. לוינסון כתב: "בדיחה ששמה יונתן שלו 6 מקומות מעל ולדימיר בליאק עצוב".