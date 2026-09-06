יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הודיע היום (חמישי) לחברת הכנסת לימור סון הר מלך כי היא תשובץ במקום החמישי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה וליצחק קרויזר שישובץ במקום השישי.

ההודעה מגיעה בעיצומם של ימי גיבוש הרשימות לקראת הבחירות, כאשר המועד האחרון להגשת הרשימות הוא ביום שלישי הקרוב. המשמעות הראשונה היא שסון הר-מלך תשובץ לפני צביקה פוגל שהיה לפניה ברשימה בבחירות הקודמות ונדחק למקום השביעי לפחות ברשימה. ברשימה כעת נמצאים: בן גביר, טלי גוטליב, יצחק ווסרלאוף, עמיחי אליהו וכאמור סון הר-מלך וקרויזר.

סון הר מלך, המכהנת כסגנית יו"ר הכנסת ושימשה בעבר כיו"ר ועדת הבריאות, נחשבת לאחת הדמויות הבולטות בציבור הדתי-לאומי. במהלך כהונתה בכנסת הובילה שורה של יזמות חקיקה משמעותיות, ביניהן חוק עונש מוות למחבלים, ביטול חוק ההתנתקות וחזרת ההתיישבות לצפון השומרון, והפסקת פעילות ארגון אונר"א בישראל.

בנוסף לפעילותה החקיקתית, קידמה סון הר מלך החמרת הענישה על עבירות מין על רקע לאומני, וכן פעלה לקידום לימודים בהפרדה מגדרית במוסדות האקדמיים. במקביל, הובילה את השדולות למען ארץ ישראל, האישה הדתית והחרדית, וכן את השדולה לחידוש ההתיישבות בחבל עזה.

השיבוץ במקום החמישי מעיד על המשקל שמייחס בן גביר לסון הר מלך במסגרת המפלגה. כאמור, לפני מספר ימים הודיע בן גביר כי חברת הכנסת טלי גוטליב תשובץ במקום השני ברשימה, לאחר שעברה מהליכוד לעוצמה יהודית. גוטליב קיבלה את המקום השני לאחר שח"כ יצחק וסרלאוף ויתר על מקומו ועבר למקום השלישי.