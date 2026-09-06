מחשבים מראש: כמה קלוריות יש במאכלי ראש השנה?

מחשבון קלוריות ( אילוסטרציה AI )

סקירה מהירה של אתרי הבישול המציעים מתכונים למאכלי החג הראשון והפותח את חגי תשרי וה-"סימנים" המסורתיים של ראש השנה מראה שניתן לחגוג בצורה חגיגית, בריאה וחסכונית במקביל. רוב המאכלים היהודיים לחגי תשרי דלי קלוריות וזולים מאוד מטבעם כיוון שבעבר המשפחה היהודית הממוצעת סבלה תמידית מעוני ומחסור ורבים נאלצו למצוא פתרונות לא יקרים לסעודות החג המרובות.

שולחן חג ( צילום ארכיון )

כיום, השפע והברכה ניכרים בשולחנות החג ברוב סלי המזון המוצעים לצרכן הממוצע, אבל הבעיה היא שבשל התמקדות הצרכנים בטבלאות המחירים נשכחת מהציבור המודעות לחשיבות שמירה על בריאות הגוף גם ואולי דווקא בעיקר בתקופת החגים.

תפוח בדבש ( שאטרסטוק )

הקפדה על מזון בריא הנצרך בכמות הגיונית היא תנאי חשוב ומחייב בתכנון ארוחות החג ואלו הדברים שמומלץ להתמקד בהם מראש "השבוע שלפני" ועד ראש השנה:

סימנים בריאים בכמויות נכונות

תפוח בדבש: תפוח עץ בינוני מכיל “רק” 80 קלוריות, אותן ניתן להפחית עם מחליטים מראש (השנה) שהשנה אוכלים רק שניים ולכל היותר שלושה פלחי תפוח ולא מספר פלחים שמצטברים לתפוח שלם. ה"מלכוד" הוא הדבש: כפית אחת שטוחה מוסיפה לתפוח כ-50 קלוריות. השיטה להפחית קלוריות ולהשאיר את הטעם הטוב: הסתפקו בנגיעה קלה של דבש בקצה התפוח עם כפית במקום בטבילה עמוקה.

רימון חגיגי ומרענן ( שאטרסטוק )

רימון: בפלח רימון יש כ-80 קלוריות ל-100 גרם (רימון שלם בינוני יכול להגיע לכ-300 קלוריות). מחירו של הרימון נוטה להתייקר לקראת ערב החג בשל הביקוש הרב. עצה לשמירה על הגזרה: הניחו שיעור של כף אחת או שתיים של גרגרי רימון לפני כל סועד כחלק מהברכות (כ-15 קלוריות בלבד) במקום לאכול רימון שלם.

תמר מתוקים מדבש ( Photo by Nati Shohat/Flash90 )

תמר: שני תמרים קטנים (או תמר מג'הול אחד) מכילים כ-60 קלוריות. רוב המקפידים על מנהג אכילת סימנים בר"ה אוכלים חתיכה קטנה מתמר אחד גדול בידיעה שיש עוד ארוחה כבדה בהמשך וטוב שכך.

חטיפי גזר ( צילום: אמיר יהל )

גזר (שסימנו לברכה רוביא): מכיל רק כ-25 קלוריות ל-100 גרם ירק. מדובר באחד מסימני החג הזולים ביותר שנמכר בזול בשווקים גם לאורך כל השנה, וכדי שלא לפגוע בתדמיתו של הגזר כמזון בריא כדאי להגיש אותו מבושל קלות או כסלט עם מעט מיץ לימון (במקום טיגון בתוספת סוכר).

מרק דלעת שסימנה לברכה קרא ( צילום: יח"צ קפה גרג )

דלעת (שסימנה לברכה קרא): הדלועים כירק נחשבים דלי קלוריות ובריאים (כ-26 קלוריות ל-100 גרם), ומחיר דלעת אחת לפי משקל נמוך במיוחד בסוף הקיץ ולפני החגים. כדי לשמור על הדלעת כירק דיאטטי, שיטת ההכנה המועדפת היא באפיה בתנור במקום טיגון או בישול בסיר עם שמן או מוצרים מסוכרים משפרי טעם.

סילקא ( צילום: שאטרסטוק )

עלי סלק/תרד (שסימנם לברכה סילקא): מכילים כ-20 קלוריות בלבד ל-100 גרם. מתרד נחשב לירק זול אם קונים אותו בשוק ולא בשקית קפואה. מומלץ לאכול סלק אות תרד מאודים או מוקפצים קלות עם תרסיס שמן בריסוס עדין ביותר, ואם תרצו להיות מקוריים ניתן להכין מהם קציצות באותה השיטה.

גפילטע פיש קלאסי ( צילום: שאטרסטוק )

מה אוכלים בחג ולא מתחרטים בצום גדליה

דגים (ראש דג לסימנים ודג שלם למנה ראשונה): קציצת גפילטע פיש או פרוסת דג אפוי מכילה כ-100 עד 150 קלוריות. מבחינת מחיר, דגים קפואים (כמו קרפיון, סול או אמנון) זולים משמעותית מדגים טריים כמו סלמון. אפייה בתנור תחסוך קלוריות רבות לעומת טיגון.

בשר בקר ( אילוסטרציה AI )

בשר בקר / עוף (ראש כבש לסימנים ומנה עיקרית בארוחה): מנת צלי בקר רזה או כרע עוף ללא עור נעה בין 200 ל-350 קלוריות. בשר בקר (ובמיוחד חלקי ראש) הוא המוצר היקר ביותר בסל החג. חלופה חסכונית ובריאה: ניתן להשתמש בנתחי עוף או הודו, שהם גם זולים יותר וגם דלי שומן וקלוריות בהשוואה לבקר.

מטבח מוכן למבצע חג ( צילום אילוסטרציה שאטרסטוק )

טיפים בחינם לתכנון ארוחות החג

לבשל בריא: העדיפו אידוי, בישול או אפייה על פני טיגון. שימוש ברכז תפוחים טבעי או קינמון מהווה תחליף בריא לסוכר ולדבש ששולטים במאכלים לחגי תשרי ומעלים משמעותית את ערכם הקלורי.

בר סלטים בקונדיטוריית בן עמי ( יח"צ )

לקשט בירק: מלאו את השולחן בסלטים: חסה, כרוב ושילוב של הרבה ירקות ירוקים ללא רטבים. רוב ירקות הבסיס לסלט זולים, מעניקים נפח ותחושת שובע, ומכילים מעט מאוד קלוריות.

עוגת דבש ( Gemini אילוסטרציה )

לקנח בטבעיות: העדיפו מנות אחרונות על בסיס טבעי למשל פירות וירקות דלים בסוכר וקלוריות. אפשר בהחלט לאפות עוגת גזר במקום עוגת דבש או להציע לאורחים מגש עם מבחר פירות חורף אפרסקים או משמשים לצד מבחר פירות יבשים כגון שקדים וצימוקים.