בנט ראשון, לפיד שני: כך צפויה להיראות רשימת "ביחד"

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יום (ראשון) חשף בנט את הרשימה הצפויה של "ביחד", הכוללת את המועמדים שמגיעים מטעמו ומטעמו של לפיד. על פי הרשימה שנחשפה, בנט יוצב במקום הראשון, ואילו לפיד יוצב במקום השני.

במקום השלישי צפויה להופיע קרן טרנר, שמגיעה מטעם בנט. במקום הרביעי תמוקם מירב בן ארי מטעם לפיד, ובמקום החמישי לירן אבישר בן חורין מטעם בנט. את המקום השישי יקבל נעם תיבון מטעם לפיד. אחריו, במקום השביעי, תמוקם מיכל נגרי מטעם בנט, ובמקום השמיני איתן גינזבורג, גם הוא מטעם בנט. במקום התשיעי תוצב מירב כהן מטעם לפיד. העשירייה הראשונה תושלם עם יונתן שלו מטעם בנט. במקום ה־11 צפוי להופיע רם בן ברק מטעם לפיד, ובמקום ה־12 ברוריה נעים ארמן מטעם בנט. נאור שירי, שמגיע מטעם לפיד, יוצב על פי הדיווח במקום ה־13. את שלושת המקומות הבאים ברשימה צפויים לאייש אמיר סטרוגו מטעם בנט במקום ה־14, ניסן זאבי מטעם בנט במקום ה־15, וולדימיר בליאק מטעם לפיד במקום ה־16.

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לפי סדר השמות שפורסם, תשעה מתוך 16 המקומות הראשונים ברשימה משויכים לבנט, כולל המקום הראשון שבו הוא עצמו צפוי להיות מוצב. שבעה מקומות משויכים ללפיד, כולל המקום השני שבו הוא אמור להיות מוצב.

כך, לאחר בנט ולפיד, הרשימה ממשיכה בחלוקה בין מועמדים משני הצדדים: קרן טרנר, לירן אבישר בן חורין, מיכל נגרי, איתן גינזבורג ויונתן שלו בעשירייה הראשונה מטעם בנט; מירב בן ארי, נעם תיבון ומירב כהן בעשירייה הראשונה מטעם לפיד. הדיווח מציג בשלב זה את 16 המקומות הראשונים בלבד.