אחרי 7 שנים: כתב חדשות 13 מסיים את תפקידו

שינויים במערכת חדשות 13: כתב השטחים והדרום של הערוץ, ישי פורת, הודיע היום (ראשון) על סיום תפקידו לאחר 7 שנים בחברה.

פורת פרסם בחשבון הטוויטר שלו: "לאחר 7 שנים בחדשות 13 החלטתי לסיים את עבודתי בערוץ. אני מאוד אוהב את המקום ובייחוד את העיתונאים והעיתונאיות שקמים כל בוקר כדי שיהיה פה טוב יותר".

במהלך שנותיו בערוץ סיקר פורת בהרחבה את הנעשה ביהודה ושומרון, ובשלבים מאוחרים יותר עבר ללכוד את האירועים בגזרת הדרום.

בדברי הפרידה שלו הודה לעמיתיו לדרך, ורמז כי אינו מתכוון להיעלם מהנוף התקשורתי למשך זמן רב: "תודה גדולה לכל מי שהיה שותף לדרך הזאת בסיקור השטחים ולקראת הסוף גם בדרום. לוקח קצת אוויר ותכף אחזור". בשלב זה טרם נודע מה יהיה יעד ההמשך של העיתונאי.

בשבוע שעבר הודיעו 2 עיתונאים על סיום תפקידם בחדשות 13: המגש והכתב מתן איילה והכתבת הבכירה ושליחת חדשות 13 לארצות הברית נריה קראוס.