סמוטריץ' שוקל לדחוק את רוב הח"כים מהמקומות הריאליים

סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה ( יונתן זינדל/פלאש90 )

היום (ראשון) פורסם כי בצלאל סמוטריץ' שוקל לבקש שריונים נוספים ברשימת הציונות הדתית לכנסת, ולממש את השריון בכל חמישייה, אפשרות שבה הוא מחזיק כיום. המהלך עלול לדחוק את רוב חברי הכנסת המכהנים במפלגה אל מחוץ למקומות הריאליים ולשנות באופן נרחב את הרכב הרשימה כך פרסם עמיאל ירחי בi24.

ההשלכה המרכזית של התוכנית שבוחן סמוטריץ' נוגעת לחברי הכנסת שמכהנים כיום מטעם הציונות הדתית. אם המהלך יצא לפועל, מלבד סטרוק ורוטמן, אף אחד מחברי הכנסת המכהנים לא יוצב במקום ריאלי ברשימה לכנסת. משמעות הדבר היא שלא מדובר רק בצירוף של כמה מועמדים חדשים. מימוש השריונים בכל חמישייה, לצד בקשת שריונים נוספים, יביא לכך שחברי הכנסת הנוכחיים יידחקו לאחור, ורק סטרוק ורוטמן יישארו במקומות שנחשבים ריאליים. אחד המועמדים שסמוטריץ' מייעד למקום מרכזי הוא צביקה מור, שאמור להשתלב כבר בחמישייה הראשונה. מקומו המיועד של מור ממחיש את השינוי שסמוטריץ' מבקש לבצע ברשימה ואת הכוונה להציב בה דמויות חדשות על חשבון חברי הכנסת המכהנים.

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וזה לא השינוי היחיד שסמוטריץ' מתכנן. לצד מור, הוא מחפש איש ציבור "מזרחי", אישה ומילואימניק, שאותם יוכל לשלב ברשימה באמצעות השריונים. צירופם של המועמדים החדשים יצמצם עוד יותר את מספר המקומות הריאליים שיישארו לחברי הכנסת הנוכחיים.

בשלב זה סמוטריץ' עדיין שוקל לבקש את הגדלת מספר השריונים, אך התוצאה האפשרית כבר ברורה: אם המהלך ימומש, רוב חברי הכנסת של הציונות הדתית עלולים למצוא את עצמם מחוץ למקומות הריאליים. הרשימה לכנסת תעבור שינוי משמעותי, כאשר המקומות המרכזיים יוקצו למועמדים שסמוטריץ' מבקש לצרף, ורק סטרוק ורוטמן יישארו במקומות ריאליים מבין חברי הכנסת המכהנים.