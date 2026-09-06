תפסיקו להתחסד: הביקורת על גל גדות היא ממש לא מקצועית

סוף השבוע האחרון שוב הביא איתו את אותו הריטואל המוכר: סרט חדש בכיכובה של גל גדות ("במרוץ נגד הזמן") עלה לאמזון פריים, ומיד איתו מגיע נחשול של ביקורות ארסיות ברשת. "משחק שטוח", "תסריט מופרך", "חוסר אמינות".

אבל הקטנוניות הזו אינה אירוע מבודד. כולנו זוכרים את מה שקרה בשנה שעברה עם "שלגיה". דיסני שמו את כל הז'יטונים על הפקת הענק הזו, אבל הסרט נכשל בקופות בצורה כואבת והפך למטרה חמה לחצים.

הציניקנים מיהרו להפנות אצבע מאשימה לעבר גדות, שגילמה את המלכה הרעה. אבל האם באמת מדובר בשיקולים אומנותיים טהורים? האם כל עולם הקולנוע הפך פתאום למבקרי תיאטרון מחמירים, או שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, עכור ומכוון?

צפיתי בסרטים הרבה פחות טובים, שהגיע להם ציון יותר גרוע ממה ש"שלגיה" קיבל ב-IMDB, ואיכשהו דווקא בסרט הזה כולם הרשו לעצמם לקטול אותה. בואו נגיד את האמת שלא נעים לומר: גל גדות משלמת את מחיר הזהות שלה.

מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר 2023, השיח הבינלאומי ברשתות החברתיות הפך לשדה קרב. בעולם שבו כל היבט של הזהות הישראלית מותקף, גדולי הפעילים הפרו-פלסטיניים ותנועות החרם מבינים שאין סמל ישראלי גדול, זוהר ומצליח יותר מגל גדות. היא לא רק שחקנית; היא הפנים של הישראליות בהוליווד. היא העיזה לשרת בצה"ל, העיזה לכתוב פוסטים של תמיכה בישראל, והעיזה ולא להתנצל על מי שהיא.

כשאתה נמצא על הבלטה הזו, המשחק שלך כבר לא נשפט על פי איכות הסצינה. הוא נשפט על פי הדרכון שלך.

החרם המודרני נגד גדות הוא לא תמיד חרם מוצהר עם שלטים מחוץ לקולנוע (אף על פי שגם כאלה היו). הוא חרם שקט, מתוחכם וארסי יותר: