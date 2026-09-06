שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הערב (מוצאי שבת) על צו להוזלת מס הבלו על הדלק בחצי שקל למשך חודשיים, צעד שיביא להקלה משמעתית בכיסם של הנהגים בישראל. בעקבות החתימה, החל מחצות הלילה (ראשון) ירד מחירו של ליטר דלק 95 אוקטן מ-8.25 שקלים ל-7.75 שקלים בלבד.

המהלך מגיע לאחר שבתחילת השבוע הורה סמוטריץ' למשרד האוצר להכין באופן מיידי את התשתית הנדרשת לקיצוץ במס הבלו, זאת בעקבות זינוק נוסף במחירי הדלק שהיה צפוי להקפיץ את המחיר לשיא היסטורי. ההחלטה לקדם את ההוזלה התקבלה על רקע המתיחות הגיאו-פוליטית במפרץ הפרסי והתייקרות של 6.4% במחיר הנפט הגולמי.

אישור היועצת המשפטית

המהלך זכה לתמיכה מלאה של כלל גורמי המקצוע במשרד האוצר, כולל הייעוץ המשפטי הפנימי שהמליץ ליועצת המשפטית לממשלה לקדם את הצעד במהירות. במשרד האוצר הזהירו מפני השלכות מחירי הדלק הגבוהים על שאר המחירים במשק, והדגישו את הצורך בהתערבות מיידית.

היועצת המשפטית לממשלה אישרה סופית את המהלך לאחר שבחנה את עמדת שר האוצר והמשרד, וקבעה כי ניתן לחתוך באופן חד את מס הבלו על הדלק. ההוזלה צפויה להוריד כחצי שקל ממחירו של ליטר דלק, מה שמהווה הקלה משמעותית עבור הציבור הרחב.