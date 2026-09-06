שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הערב (מוצאי שבת) על צו להוזלת מס הבלו על הדלק בחצי שקל למשך חודשיים, צעד שיביא להקלה משמעתית בכיסם של הנהגים בישראל. בעקבות החתימה, החל מחצות הלילה (ראשון) ירד מחירו של ליטר דלק 95 אוקטן מ-8.25 שקלים ל-7.75 שקלים בלבד.
המהלך מגיע לאחר שבתחילת השבוע הורה סמוטריץ' למשרד האוצר להכין באופן מיידי את התשתית הנדרשת לקיצוץ במס הבלו, זאת בעקבות זינוק נוסף במחירי הדלק שהיה צפוי להקפיץ את המחיר לשיא היסטורי. ההחלטה לקדם את ההוזלה התקבלה על רקע המתיחות הגיאו-פוליטית במפרץ הפרסי והתייקרות של 6.4% במחיר הנפט הגולמי.
אישור היועצת המשפטית
המהלך זכה לתמיכה מלאה של כלל גורמי המקצוע במשרד האוצר, כולל הייעוץ המשפטי הפנימי שהמליץ ליועצת המשפטית לממשלה לקדם את הצעד במהירות. במשרד האוצר הזהירו מפני השלכות מחירי הדלק הגבוהים על שאר המחירים במשק, והדגישו את הצורך בהתערבות מיידית.
היועצת המשפטית לממשלה אישרה סופית את המהלך לאחר שבחנה את עמדת שר האוצר והמשרד, וקבעה כי ניתן לחתוך באופן חד את מס הבלו על הדלק. ההוזלה צפויה להוריד כחצי שקל ממחירו של ליטר דלק, מה שמהווה הקלה משמעותית עבור הציבור הרחב.
רקע: התייקרות חדה במחירי הדלק
בתחילת השבוע עדכן משרד האנרגיה והתשתיות את מחירי הדלק לחודש ספטמבר, כאשר המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת היה אמור לעלות ב-16 אגורות ולהגיע ל-8.25 שקלים לליטר - המחיר הגבוה ביותר אי פעם. העלייה החדה במחירים נבעה מהמתיחות בין ארה"ב לאיראן וסגירת מיצרי הורמוז.
מתוך המחיר של ליטר בנזין, הציבור משלם 3.66 שקלים מס בלו ועוד 1.26 שקלים מע"מ - בסך הכל 4.62 שקלים לליטר, המהווים כ-59% מהמחיר הסופי. ההוזלה במס הבלו תקטין באופן ישיר את נטל המיסוי על הנהגים ותביא להקלה מיידית בעלויות התחבורה.
יצוין כי ההוזלה תהיה בתוקף למשך חודשיים, ובמשרד האוצר יבחנו את המצב לקראת סיום התקופה ויחליטו האם להאריך את המהלך בהתאם למצב הגיאו-פוליטי ומחירי הנפט העולמיים.