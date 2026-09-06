נחשפה רשימת דגל התורה: אלו חמשת המקומות הראשונים

רשימת דגל התורה נחשפה היום (ראשון), כאשר במקום הראשון ברשימה ניצב חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו במקום השני יצחק פינדרוס.

על פי הרשימה, אחרי אשר ופינדרוס ניצב במקום השלישי משה רוזנטל. במקום הרביעי נמצא יהודה ויספיש, ואת החמישייה הראשונה סוגר דודי זלץ.

לפי סדר הרשימה שנמסר, חמשת המקומות הראשונים בדגל התורה הם: יעקב אשר במקום הראשון, יצחק פינדרוס במקום השני, משה רוזנטל במקום השלישי, יהודה ויספיש במקום הרביעי ודודי זלץ במקום החמישי.

הרשימה מציבה אפוא את אשר בראש דגל התורה, כשפינדרוס מיד אחריו, ולאחר השניים משובצים רוזנטל, ויספיש וזלץ.

כאמור, רבני דגל התורה הדיחו את שני חברי הכנסת הוותיקים שלהם - יו"ר המפלגה משה גפני וח"כ אורי מקלב.

בהודעה שיצאה מביתו של הרב לנדו נכתב: "מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שליט"א פנה הערב במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל, ובפרט במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת לשבח לאורם של גדולי התורה, אך עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים".