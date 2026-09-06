אחרי האיחוד ההיסטורי שהתרחש בקיץ 2024 וסיבוב ההופעות המוצלח Oasis Live '25, מעריצי להקת הרוק המיתולוגית אואזיס מוצאים את עצמם שוב בתוך ערבוביה של רמזים, ספקולציות ותקווה. הפעם, שלושה סרטוני טיזר מסתוריים שפורסמו בספטמבר 2026, יחד עם דיווח על לוח הופעות מודלף, מעלים את האפשרות שהאחים גלאגר מתכננים סיבוב הופעות נוסף ומרשים עוד יותר - הפעם ב-2027.

"אם הדיווחים יתבררו כנכונים, מה שצפוי להיות, זה עשוי להיות אחד מסיבובי ההופעות המבוקשים ביותר של 2027", מסר גיא קוגל, מייסד-שותף וה-CTO של SeatPick, פלטפורמה להשוואת מחירי כרטיסים לאירועים חיים. "השילוב בין האיחוד של אואזיס, החזרה האפשרית לקנבוורת' וסדרת הופעות במנצ'סטר יוצר אירוע שחורג הרבה מעבר לסיבוב הופעות רגיל. המעריצים כבר עוקבים אחרי כל רמז".

שלושה ימים, שלושה טיזרים - והרבה שאלות

בתוך שלושה ימים בלבד בתחילת ספטמבר 2026, פרסמה אואזיס שלושה סרטונים קצרים ברשתות החברתיות, כשכל אחד מהם עמוס ברמזים שהמעריצים מנסים לפענח. הסרטון הראשון, שפורסם ב-3 בספטמבר, מציג שני נערים יושבים בחנות פיש אנד צ'יפס בסקוטלנד, כשברקע מתנגן הקליפ לשיר "Little By Little". הפרטים הסקוטיים בולטים: משקה Irn-Bru, אזכור של חטיף מארס מטוגן והופעה של השחקן הסקוטי רוברט קרלייל בקליפ המוקרן.

אבל המעריצים התמקדו בעיקר במספרים המופיעים בחנות - מחיר חריג של 55.84 ליש"ט ותדר רדיו 9892. לפי הפרשנות שהתפשטה בקרב המעריצים, שילוב המספרים עשוי להצביע על נקודות הציון של Celtic Park בגלזגו. האצטדיון, המכיל כ-60 אלף צופים, עשוי על פי ההערכות לארח את פתיחת הסיבוב.

מנצ'סטר: הבית של אואזיס

הסרטון השני, שפורסם למחרת, התמקד ברמזים הקשורים למנצ'סטר סיטי. שני ילדים נראים משחקים כדורגל, ועל הקיר מופיעה המילה "GOALS" לצד 11 סימני ספירה. אחד הילדים לובש חולצה בסגנון Umbro המזוהה עם הופעותיו של ליאם גלאגר בתקופת Maine Road, וגם מוטיב "Blue Moon" של מנצ'סטר סיטי משולב בסרטון.

הרמזים משתלבים בדיווחים שלפיהם אואזיס עשויה לקיים רצף הופעות באצטדיון איתיחאד, מגרשה הביתי של מנצ'סטר סיטי, קבוצתם האהודה של האחים גלאגר. ברקע ניתן לראות גם חולצת אואזיס מקנבוורת', פרט שנתפס כרמז ליעד נוסף בסיבוב האפשרי. "סדרת הופעות ארוכה במנצ'סטר עשויה להגדיל את היצע הכרטיסים לעומת ערב יחיד, אך הביקוש לעיר המזוהה כל כך עם הלהקה צפוי להישאר גבוה", הבהיר קוגל.

קנבוורת' או מינכן? הטיזר השלישי מבלבל

הסרטון השלישי, שפורסם ב-5 בספטמבר, עורר ויכוח גדול יותר. בעוד מעריצים רבים ציפו שהטיזר החדש יאשר סוף-סוף את ההופעות בקנבוורת', שעליהן נפוצו שמועות במשך חודשים, הסרטון דווקא חיזק תאוריה אחרת - מינכן. המכונית המופיעה בו היא בעלת הגה שמאלי וייתכן שמדובר בפולקסווגן גולף, ברדיו נשמע שידור בגרמנית, ובפס הקול שולב לפי המעריצים קטע הפתיחה של "Be Here Now" מהופעת הלהקה במינכן בנובמבר 1997.

גם הקטטה בין שני הצעירים בסרטון עשויה להיות רמז לאירוע מ-2002, שבו ליאם גלאגר איבד שתי שיניים במהלך עימות במינכן. הצטברות הפרטים האלה הותירה את המעריצים מבולבלים: האם השדה עדיין מסמל חזרה היסטורית לקנבוורת', או שהלהקה מכוונת דווקא להופעה בגרמניה?

לוח ההופעות המודלף: 23 לילות בבריטניה

על פי לוח הופעות מודלף שעליו דיווח העיתון הבריטי The Sun, אואזיס בוחנת סיבוב רחב היקף במהלך קיץ 2027. הלוח כולל חמש הופעות ב-Celtic Park בגלזגו במהלך מאי, עד 12 הופעות באצטדיון איתיחאד במנצ'סטר במהלך יוני, הופעות בפריז, מינכן, מילאנו ורומא במהלך יולי, חמש הופעות ב-Slane Castle באירלנד במהלך אוגוסט, ושש הופעות בקנבוורת' במהלך ספטמבר.

גלזגו, מנצ'סטר וקנבוורט' מסתכמות יחד ב-23 הופעות בבריטניה - המספר שמופיע גם בדיווחים נוספים. עם זאת, לוח ההופעות אינו רשמי ועשויים לחול בו שינויים. גם נואל גלאגר תרם לספקולציות כאשר ציין ברדיו שבקיץ הבא לא יתקיים טורניר כדורגל גדול, ולכן הלהקה תוכל "לעשות את הקיץ בקיץ".

התזמון המושלם: סרט האיחוד ופסטיבל ונציה

הטיזרים פורסמו באותו שבוע שבו ליאם ונואל גלאגר הגיעו לפסטיבל ונציה לקראת הקרנת הבכורה של סרט האיחוד "Don't Look Back In Anger". הסרט, המתעד את סיבוב ההופעות Oasis Live '25, הגיע לבתי הקולנוע ב-9 בספטמבר. החיבור בין הסרט החדש, הטיזרים והדיווחים על אצטדיונים פנויים מחזק את ההערכה שהלהקה מכינה את הקרקע לפרק הבא באיחוד.

במקביל, עדכון עמוד Ticketmaster של הלהקה לכיתוב "2026/2027" מחזק את ההערכה שהכרזה על סיבוב הופעות עולמי חדש עשויה להגיע עוד במהלך ספטמבר.

הביקוש הצפוי: מחירים גבוהים ותחרות קשה

אם לוח ההופעות המדווח יאושר, הביקוש צפוי להתמקד במיוחד במנצ'סטר ובקנבוורת'. בסיבוב Oasis Live '25 החלו מחירי הכרטיסים הרשמיים כ-99 דולר - בעוד שכרטיסים בקטגוריות מבוקשות ובשוק המשני הגיעו במקרים מסוימים ליותר מ-540 דולר.

"מספר גדול של הופעות לא מבטיח שיהיה קל להשיג כרטיסים", הבהיר קוגל. "במקרה של אואזיס, לכל עיר יש משמעות אחרת: מנצ'סטר היא הבית, קנבוורת' היא היסטוריה וגלזגו עשויה להיות נקודת הפתיחה. לכן צפויים פערים בביקוש ובמחירים בין הערים, התאריכים וקטגוריות הישיבה. חשוב להמתין להכרזה הרשמית לפני ביצוע הזמנה".

נכון ל-6 בספטמבר 2026, אואזיס טרם אישרה את ההופעות המדוברות. המעריצים, שבהם יש גם לא מעט כאלה מישראל, ממשיכים לנתח כל רמז ולקוות שההכרזה הרשמית תגיע בקרוב.