רקטה נתפסה בשומרון; חולייה סוכלה ממש לפני הפיגוע

כוחות מבצעים מעצרים בשומרון ( דובר צה"ל )

כוחות הביטחון סיכלו הבוקר (ראשון) תשתית טרור של חמאס בכפר עקאבה, ועצרו עשרה מחבלים שפעלו לקידום פיגועים נגד אזרחי ישראל. במהלך המבצע אותרה רקטה מאולתרת ובה חומר נפץ וכן אמצעי לחימה וחומרים ששימשו לייצור מטענים.

הפעילות יצאה לפועל בטווח זמן של שעות לפני ביצוע מתווה הטרור, לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים ובעקבות התרעה מודיעינית. המבצע התאפשר לאחר חקר מודיעיני מעמיק שנמשך מספר חודשים בשב"כ. במבצע, שנערך בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת שב"כ, השתתפו לוחמי הימ"מ, יחידת דובדבן, גדוד 890 וגדוד 50. במהלך הפעילות עצרו כוחות צה"ל עשרה מחבלים מחוליית חמאס. באחד המקומות שאליהם הגיעו הכוחות, איתרו לוחמי הימ"מ רקטה מאולתרת ובה חומר נפץ, אך ללא משגר. הרקטה פוצצה באופן מיידי בשטח. במקרה נוסף, אחד המחבלים שנעצרו תוחקר בשטח והוביל את הכוחות לשדה באזור הכפר. המחבל חשף בפני הכוחות בור שנחפר בסמוך לאחד העצים, ומתוכו הוציא שקית שבה הוסתרו חומרי נפץ ששימשו לייצור מטענים וכן חלקים מפורקים של נשק מסוג M16.

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חבלני מג"ב איו"ש השמידו את חומרי הנפץ במקום, בעוד הנשק שנתפס הוחרם על ידי הכוחות.

בהודעה המשותפת לצה"ל ולשב"כ נמסר כי עשרת חברי התשתית פעלו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל.

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל", נמסר.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מברך את כוחות הביטחון ואמר: "אני מברך את צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל על הפעילות הנחושה והחשובה לסיכול חוליית החמאס שאיימה על ביטחון האזור".

ראש המועצה הדגיש כי הפתרון למיגור הטרור טמון בשילוב של אגרוף צבאי ברזל ומעשה אזרחי: "הפעילות הנחושה של צה"ל, יחד עם העמקת ההתיישבות והחלת ריבונות, הם אלו שינקו את צפון השומרון והמרחב כולו מטרור. רק שילוב של פעולה צבאית התקפית בלתי מתפשרת נגד תשתיות הטרור, יחד עם אחיזה אזרחית חזקה בקרקע, יביאו את הביטחון הנדרש לאזרחי מדינת ישראל".