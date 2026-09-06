להקת "פרחי ירושלים" ( (צילום: גל זיו יח"צ) )

לקראת השנה החדשה, להקת הילדים "פרחי ירושלים" משחררת היום (ראשון) ביצוע מחודש לפיוט "עוקד והנעקד" מתפילת ראש השנה. הלהקה, שחוגגת השנה 50 שנות פעילות, מביאה גישה ייחודית לפיוט המסורתי: שלושה לחנים שונים, המגיעים משלוש קהילות יהודיות - טורקיה, מרוקו ולוב - נארגים יחד לביצוע אחד מלא רגש.

הפיוט "עוקד והנעקד" מתאר את עקדת יצחק, אחד הרגעים המרכזיים בתפילות ימים נוראים. כעת, ילדי הלהקה מעניקים לו חיים חדשים תוך שמירה על נאמנות למקורות המסורתיים של הקהילות השונות.

שלושה לחנים, מסר אחד הביצוע החדש מתבסס על שלושה לחנים מסורתיים שונים לאותו פיוט. כל לחן משקף את המסורת המוזיקלית של קהילה יהודית אחרת - הלחן הטורקי, המרוקאי והלובי - וביחד הם יוצרים פסיפס עשיר של תרבות יהודית. החיבור בין הלחנים השונים והקולות הצעירים של ילדי הלהקה מצליח ליצור ביצוע שהוא גם מסורתי וגם עכשווי. "פרחי ירושלים" ידועה בשנים האחרונות בשילוב בין מסורת למודרניות. הלהקה, שהוקמה לפני חמישה עשורים, הפכה לסמל בתרבות הישראלית והצליחה להעביר את המוזיקה היהודית המסורתית לדור הצעיר. בשנה האחרונה הוציאה הלהקה דואט עם עדן חסון ומידד טסה בשיר "כולי תפילה", וכן גרסה מחודשת לשיר "ישראל שלי" של יוסי גיספן.

עדן חסון, מידד טסה ופרחי ירושלים ( צילום: יניב סלע, נדב צור, Gemini אילוסטרציה )

מסורת שעוברת בין הדורות

הביצוע החדש של "עוקד והנעקד" ממשיך את המסורת של הלהקה להנגיש פיוטים ושירי מסורת לדור הצעיר. בעבר הוציאה הלהקה ביצועים לשירים כמו "אדון הסליחות" ופיוטים נוספים מתפילות הימים הנוראים, תוך שמירה על הרוח המקורית והוספת עיבוד מודרני.

השילוב בין שלושת הלחנים בביצוע אחד מדגים את העושר של המסורת היהודית ואת הגיוון שבה. כל קהילה שמרה על הלחן המיוחד שלה לאותו פיוט, וכעת הילדים מביאים את כולם יחד - מסר של אחדות ושורשים משותפים.

הביצוע החדש של "פרחי ירושלים" מוכיח שוב שאפשר לשמר מסורת ובו זמנית להעניק לה פנים חדשות. הקולות הצעירים, המנגינות העתיקות והעיבוד המודרני יוצרים יחד חוויה מוזיקלית שמדברת אל כל הדורות - מהסבים שזוכרים את הלחנים מבית הכנסת ועד הנכדים שמגלים אותם מחדש.