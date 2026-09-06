18 שנות מאסר לרב יזדי שהורשע בעשרות עבירות מין

בית המשפט גזר היום (ראשון) 18 שנות מאסר בפועל על הרב יזדי, שהורשע לאחר שמיעת ראיות בריבוי עבירות מין חמורות בשתי מתלוננות ובעבירות כלכליות. לצד המאסר בפועל הוטלו עליו מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות באישומים שבהם הורשע.

על פי תקציר גזר הדין, החל משנת 1997 כיהן יזדי כרב קהילת "עמודי השלום" וכראש עמותה בשם דומה. במסגרת פעילותו הוא ניהל בית תמחוי, סייע לנזקקים והעביר שיעורי תורה. בפני מאמיניו הציג עצמו כמי שנמנה עם "ל"ו צדיקים" נסתרים וכמי שרוח הקודש שורה עליו.

לפי המתואר, הוא לימד את מאמיניו על "ביטול השכל" ו"אמונת חכמים", שלפיהם עליהם לבטל את דעותיהם ורגשותיהם בפני "דעת תורה". בנוסף, לימד כי חטאים יוצרים "ניצוצות של טומאה", וכי הוא יכול לבצע עבורם "תיקונים".

בית המשפט קבע כי במסגרת זו פגע מינית במתלוננות תוך שהציג להן מצגי שווא שלפיהם יחסי המין והמעשים המיניים נעשים לצורך "תיקונים רוחניים", במסגרת "דעת תורה" או בהנחיית "רוח הקודש".

יזדי הורשע באישום הראשון בריבוי עבירות של אינוס במרמה, מעשים מגונים במרמה וגרם אינוס במרמה. באישום השישי הורשע בריבוי עבירות מין במרמה שנמשכו במשך מספר שנים. בנוסף הורשע בעבירות כלכליות, ובהן הלבנת הון, הכשלת דיווח והונאת נושים. לצד זאת, הוא זוכה מהעבירות שיוחסו לו בחמישה אישומים אחרים.

בגזר הדין תיארו השופטים את היקף המעשים בחומרה: "מעשיו של הנאשם חריגים בהיקפם, מדובר בעשרות ואולי מאות עבירות שבוצעו כלפי כל אחת מהמתלוננות". עוד נקבע כי הוא ניצל את האמון שנתנו בו המתלוננות, את מצוקותיהן האישיות, גילן הצעיר והיותן קלות להשפעה.