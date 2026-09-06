התפתחות נוספת ומסקרנת במערכת היחסים המתהווה בין משה מנשה ואביגל אפרים, שני המשתתפים שהכירו בעונה האחרונה של תוכנית השידוכים החרדית "ווארט" ברשת 13. הלילה (מוצ"ש) הגיעו השניים יחד לסליחות בכותל המערבי, במה שנראה כמו דייט שני ומרגש במיוחד מאז סיום התוכנית.

כזכור, לפני מספר שבועות התגלה כי השניים נפגשו בתאילנד, במפגש שעורר סקרנות רבה בקרב צופי התוכנית. כעת, עם ההגעה המשותפת לסליחות בכותל, נראה שהקשר ביניהם ממשיך להתפתח בכיוון חיובי.

משה מנשה, רווק בן 34, היה אחד הכוכבים הבולטים בעונה האחרונה של "ווארט", ועורר דיון ציבורי נרחב כשדיבר בגילוי לב על הבדידות של רווקים מבוגרים במגזר החרדי. בראיון שפורסם בפודקאסט סרוגים, הוא חשף את הקשיים הייחודיים שעוברים על רווקים בגילו, ועורר גל תגובות בציבור הדתי והחרדי.

אביגל אפרים, שגם היא השתתפה בתוכנית, הייתה בין המועמדות שמשכו את תשומת הלב בעונה. הקשר שהתפתח ביניהם במהלך התוכנית לא הוביל לווארט בזמן אמת, אך נראה שהשניים המשיכו לשמור על קשר גם לאחר סיום הצילומים.

מתאילנד לכותל המערבי

המפגש בתאילנד לפני כשבוע היה הסימן הראשון לכך שהקשר ביניהם לא נגמר עם סיום התוכנית. כעת, עם ההגעה המשותפת לסליחות בכותל, נראה שהשניים בוחרים להמשיך ולהכיר זה את זו בצורה מסורתית יותר, במקומות בעלי משמעות רוחנית.

הבחירה להגיע יחד לסליחות בכותל המערבי, אחד המקומות הקדושים והמשמעותיים ביותר לעם היהודי, מעידה על רצינות הכוונות ועל הרצון לבנות קשר על בסיס ערכי ורוחני. זהו צעד משמעותי במיוחד עבור שני אנשים שהכירו בתוכנית ריאליטי, והוא מעיד על כך שהם רואים זה בזו פוטנציאל אמיתי.

תוכנית "ווארט" הפכה בשנתיים האחרונות לאחת התוכניות המצליחות ביותר ברשת 13, והצליחה לכבוש את הקהל הדתי-לאומי והחרדי. העונה האחרונה זכתה לתשומת לב מיוחדת, עם סיפורים אנושיים מרגשים ודיונים ציבוריים על נושאים רגישים במגזר החרדי.

בין הזוגות שהצליחו להתחתן דרך התוכנית ניתן למנות את ישראל דויטש ומעיין רות שלום, שהכירו בתוכנית, התחתנו, וכעת מצפים לילדם הראשון המשותף. סיפור ההצלחה שלהם מעודד משתתפים נוספים להאמין שגם עבורם יכול להגיע הרגע המיוחל.

כעת, כשמשה ואביגל ממשיכים להכיר זה את זו, רבים תוהים האם גם הם יצטרפו לרשימת הזוגות שמצאו את האהבה דרך "ווארט". בינתיים, הם נראים נהנים מהתהליך ובוחרים לקחת את הדברים בקצב שמתאים להם, תוך שמירה על פרטיות מסוימת.

אז האם אנחנו בדרך לווארט מחוץ למסך? רק הזמן יגיד. אבל אם ההגעה המשותפת לסליחות בכותל היא אינדיקציה כלשהי, נראה שהשניים לוקחים את הקשר ביניהם ברצינות ובונים אותו צעד אחר צעד.