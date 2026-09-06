לקראת הבחירות: ניצחון ענק לליכוד נגד החלטת סולברג

מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (ראשון) לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למטות מידע על זהות הבוחרים שכבר הגיעו להצביע. בכך הפכה המליאה את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסר על העברת המידע.

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שהמפלגות יוכלו גם במערכת הבחירות הקרובה לעקוב במהלך יום הבחירות אחר שיעורי ההצבעה בקרב בוחרים ספציפיים, לזהות מי מתומכיהן טרם הגיע לקלפי ולהפעיל מערכי המרצה כדי להביאו להצביע.

הסוגיה עוררה בחודש האחרון סערה פוליטית ומשפטית. סולברג קבע בתחילת אוגוסט כי מידע על עצם הגעתו של אדם לקלפי הוא מידע פרטי, וכי לנציגי המפלגות שנחשפים אליו במסגרת עבודתם בקלפי אין סמכות להעבירו למאגרי המפלגות לצורך פעילות פוליטית.