לקראת הבחירות: ניצחון ענק לליכוד נגד החלטת סולברג

מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (ראשון) לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למטות מידע על זהות הבוחרים שכבר הגיעו להצביע. בכך הפכה המליאה את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסר על העברת המידע.
המשמעות המעשית של ההחלטה היא שהמפלגות יוכלו גם במערכת הבחירות הקרובה לעקוב במהלך יום הבחירות אחר שיעורי ההצבעה בקרב בוחרים ספציפיים, לזהות מי מתומכיהן טרם הגיע לקלפי ולהפעיל מערכי המרצה כדי להביאו להצביע.
הסוגיה עוררה בחודש האחרון סערה פוליטית ומשפטית. סולברג קבע בתחילת אוגוסט כי מידע על עצם הגעתו של אדם לקלפי הוא מידע פרטי, וכי לנציגי המפלגות שנחשפים אליו במסגרת עבודתם בקלפי אין סמכות להעבירו למאגרי המפלגות לצורך פעילות פוליטית.
ההחלטה עוררה ביקורת חריפה במערכת הפוליטית, ובמיוחד בליכוד ובמפלגות הקואליציה, שטענו כי היא משנה באופן דרמטי נוהג שהיה קיים במשך מערכות בחירות ומקשה על יכולתן להמריץ מצביעים.
הליכוד עתר לבג"ץ נגד ההחלטה. בשבוע שעבר קבע בג"ץ כי ההכרעה בנושא אינה צריכה להתקבל בידי יו"ר ועדת הבחירות לבדו, והחזיר את הסוגיה לדיון ולהכרעה במליאת ועדת הבחירות המרכזית.
כעת הכריעה המליאה בניגוד לעמדתו של סולברג ואפשרה את המשך העברת המידע. ההחלטה משמעותית במיוחד למפלגות המחזיקות במערכי שטח ובמאגרי מידע גדולים, שמצליבים ביום הבחירות את נתוני ההצבעה עם רשימות התומכים שלהן וכך יודעים את מי להמריץ להגיע לקלפי.
61 חברי וועדה רמסו פסיקה שיפוטית ממלכתית לטובת אינטרס מפלגתי צר! פגיעה כזו במערכת המשפט התרחשה בעבר רק במשברים חוקתיים חמורים שאיימו על יציבות המדינה!