48 שעות לסגירת הרשימות: נתניהו בהחלטה דרמטית לגבי השריונים

ארכיון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מתיחות שיא בתנועת הליכוד לקראת כינוס מזכירות המפלגה ביום שני בשעה 17:00, שבו אמורים לאשר את השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימה לכנסת ה-26. על פי דיווח של העיתונאית אנה ברסקי באתר 'מעריב', ישיבת המזכירות עשויה להפוך למבחן כוח פנימי דרמטי עבור נתניהו.

על פי גורמים במפלגה, נתניהו החליט לאייש את חמשת השריונים שנותרו לו במועמדים חדשים מבחוץ, ולא להשתמש בהם כדי להקפיץ חברי ליכוד ודמויות מוכרות שנדחקו בפריימריז למקומות נמוכים או לא ריאליים. החלטה זו מעוררת תרעומת רבה בקרב פעילים ונציגים במפלגה. בתגובה למהלך של נתניהו, מתגבשת בימים אלה יוזמה בקרב חברי המזכירות לדרוש קיום הצבעה חשאית על המועמדים שיציג ראש הממשלה. ההערכה בקרב יוזמי המהלך היא כי בתנאים של הצבעה חשאית, לא בטוח שכל חמשת השריונים יזכו לאישור הנדרש.

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פעיל בכיר בליכוד תקף את הכוונה להנחית מועמדים מבחוץ ואמר: "שנתניהו יציג סקרים שמראים שאותם 'כוכבים' מבחוץ מביאים יותר קולות מזאב אלקין, עמית הלוי או אביחי בוארון".

אם הדרישה להצבעה חשאית תבשיל ותתקבל עד לכינוס ביום שני, אישור רשימת השריונים עשוי להתפתח לעימות חזיתי ומבחן תמיכה משמעותי עבור נתניהו בתוך הבית פנימה.