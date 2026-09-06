"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

מסרגה לכל השבוע ( אילוסטרציה AI )

השבוע האחרון של שנת תשפ"ו מלווה בתחושת לחץ תמידית של רצון אישי וציבורי להספיק את כל מה שנדחה לאורך הכל השנה רגע לפני שהיא משתנה, ועד ההגעה באפיסת כוחות לערב החג ביום שישי הקרוב בהרגשה של תבוסה בבחירות האישיות מכך שיש עוד המון דברים שלא טופלו ונדחו לאזור המפחיד במוח האדם המכונה "דברים לעשות אחרי החגים".

קניות אחרונות לחג ( שאטרסטוק )

למרות שהשבוע האחרון לשנה היהודית הנוכחית אינו שונה משאר השבועות, בשנה זו שהיא כזכור גם שנת בחירות, יורגשו הלחצים והמאיצים בכל תחום ובשל כך כדאי לדעת מראש במה להתמקד וממה להיפרד עד השנה הבאה שאינה רחוקה בכלל ומתחילה עוד שבוע אחד בלבד. בלי פאניקה! מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.

חילי טרופר ויועז הנדל ( צילום: סרוגים )

בפוליטיקה

רשימות המועמדים בבחירות לכנסת ה-26 ייסגרו סופית בימים שני ושלישי והמערכת הפוליטית כמרקחה: הציפיה לחיבורים מפתיעים של הרגע האחרון בכל הגושים, השפעות פרישת מפלגת "האחדות" של ארדן-אדלשטיין מהמרוץ, והתשובה המיוחלת לשאלה המסקרנת האם מפלגת "הבית הציוני" של הצמד "טרופר-הנדל" תחבור בחלקה למפלגתו המתפרקת של גנץ או שהשותפות בין השניים תתפרק סופית. אחרי יום שלישי, גם יהיה מענה לשאלה הלא פתורה האם מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר תרוץ חופשי לבדה, או תחבור ברגע האחרון למפלגה חזקה שתביא את וינטר למושב החורף. יש אפילו שמועה שביום שלישי הקרוב, רגע לפני סגירת הרשימות תקום עוד מפלגת ימין.. אשרי המאמין!

סליחות ברוב עם ברחבת הכותל ( הקרן למורשת הכותל המערבי )

במגזר

כולם מבקשים סליחות השבוע: אשכנזים וספרדים, מסורתיים וחילונים. הכותל המערבי יהיה השבוע ללא ספק מוקד עליה לרגל במיוחד בערב ראש השנה. כל מעמדי הסליחות המרכזיים בכותל מתחילים בשעה 00:00 , ומי שלא יכול להגיע לירושלים יכול להתחבר למקום הקדוש בעולם ליהודים באמצעות מערך המצלמות באתר הקרן למורשת הכותל, ובערוצי הטלוויזיה שהסליחות בערב ראש השנה הם חלק מלוח השידורים שלהם.

בישיבות נערכים לאחד משיאי זמן אלול, הימים הנוראים והתפילות שלא נגמרות (חוץ מימי ראש השנה שמוכרחים לסיים את התפילה מתישהו כדי להפריד בין ארוחת הצהריים לארוחת החג של ערב יום שני של ר"ה). הורים לתלמידי ישיבות יצפו לראותם השבוע בבתים כדי להשלים ציוד לחג, או שההורים ובעיקר האבות יגיעו לישיבות לאירועי סליחות, לימודי אבות ובנים ובישיבות התיכוניות הזריזות ומקדימות גם לאספת-הורים הראשונה של השנה.

מועצת האו"ם ( צילום: שאטרסטוק )

בעולם

המושב ה-81 של העצרת הכללית של האו"ם תיפתח השבוע ביום שלישי ותעסוק במגוון נושאים שמעניינים את כל מי שמחשיבים את הארגון המושמץ ביותר בתבל. בעוד שבועיים יחל סבב הנאומים של מנהיגי המדינות ובהם כמובן גם הנשיא טראמפ ורה"מ נתניהו.

מגדלי התאומים לאחר הפיגוע ( צילום: ראשות הפארקים האמריקאית )

ארה"ב תציין בשישי הקרוב 25 שנים (חצי יובל) ל"אסון התאומים" שאירע בבוקר ה-11 בספטמבר 2001 בפגיעת שני מטוסים שנחטפו על ידי מחבלי אל-קאעידה בשני מגדלי מרכז הסחר העולמי בניו-יורק. המגדלים שנחשבו לאחד מסמלי העיר קרסו וגרמו למותם של יותר מ-2,000 בני אדם, ומאז לא נבנו מחדש מעולם ובמקומם הוצבו שתי אלומות אור כאנדרטה.

סולחים שרים ומרוויחים ( צילום: יח"צ דוד דאור )

בתרבות

מופעי הסליחות המיוחדים יתקיימו השנה בין היתר במוזיאון הסבלנות בירושלים שם יערך ביום שלישי הקרוב מופע סליחות ייחודי בשם "פיוט ורוק בסליחות" עם הפייטן והזמר ליאור אלמליח, הזמר ירמי קפלן הזמרת אפרת גוש ובליווי תזמורת אלמוגרביה ממעלות-תרשיחא. באותו יום שלישי יתקיים בבריכת הסולטן מופע סליחות של הזמר בן-צור בהשתתפות הזמרים לירן דנינו מתן חסן וששון שאולוב.

בטלוויזיה תכנית המציאות המוזיקלית של רשת 13 "דה ווייס" סוגרת עונה קצרה במיוחד זמן קצר לאחר פרקי האודישנים עם הגמר הגדול הערב בשידור חי ובקביעת הצופים מי יהיה הקול הבא של ישראל, וקשת תחזיר מחר למסך את הריאליטי "בייבי-בום" לעונה חדשה של חיים חדשים לכבוד השנה המתחדשת.

מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע | ( באדיבות מכבי תל אביב )

בספורט

כדורגל מקומי: קרב היריבות הפועל באר-שבע ומכבי תל-אביב במסגרת המחזור השלישי בליגת העל יתקיים מחר ב-20:30 והאווירה המתוחה תורגש כל הדרך לאצטדיון טרנר בבירת הנגב. בכדורגל העולמי בליגה האנגלית ארסנל תפגוש הערב את צ’לסי למפגש אחרון של כדורגל אנגלי ישן וטוב רגע לפני השנה היהודית החדשה.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!