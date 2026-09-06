יועז הנדל מגיב לפיצול מחילי טרופר וחושף את עתידו הפוליטי

טרופר והנדל ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים', יועז הנדל, מגיב בסרטון מיוחד להחלטתו של שותפו לדרך, ח"כ חילי טרופר, לפרוש מהמפלגה ולהצטרף לגוש פוליטי אחר. בדבריו הבהיר הנדל כי למרות האכזבה האישית והפוליטית, מפלגת המילואימניקים תמשיך להתמודד בבחירות באופן עצמאי. "חילי הוא אח וחבר", פתח הנדל את דבריו. "את ההחלטה שלו להצטרף לגוש – לא משנה מה קורה ומה יקרה – אנחנו חברים טובים ונישאר חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית".

הנדל התייחס לדרך המורכבת של מפלגת המילואימניקים ולסירוב להתפשר על עקרונות תמורת שריונים: "אנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה. מילואימניקים כמונו, שעושים מאות ימים ושילמו מחיר כבד, לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, דרך רחוקה מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך שלנו היא הדבר הנכון לארץ ישראל".

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את דבריו חתם הנדל בקריאה לנבחרי הציבור לשים את המדינה לפני השיקולים הפוליטיים הצרים: "אתם צריכים לזכור שפוליטיקה היא אמצעי, לא המטרה. המטרה שלנו היא ממשלה ציונית. כרגע יש פה דהירה המונית לכיוון בחירות נוספות, ואנחנו אלה שיכולים למנוע את זה – להקים ממשלה ציונית, להביא אנשים טובים ולוודא שמדינת ישראל מסימת את המלחמה הזאת כשהיא פורחת ומשגשגת".